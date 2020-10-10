المفتي: المراكز الإسلامية في الخارج لديها أجندات وتحصل على تمويل سخي

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن المراكز الإسلامية في الخارج لديها أجندة مختلفة إخوانية وغير إخوانية، وتحصل على تمويل سخي، منوها إلى ضرورة إعادة تقييم وتصحيح مسار تلك المراكز وتأهيل القائمين عليها.

وأضاف "علام"، خلال استضافته ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، أنه بعد عام 2016، استقبلت القاهرة وفدا من القادة الدينيين في الخارج، وتم منحهم التكوين العلمى الصحيح، وتدريبهم على أعلى مستوى، لافتا إلى أن الدورة التى تلقونها من دار الإفتاء كان تأثيرها إيجابيا، متابعا: "أحد القادة الذين تم تدريبهم، قال: خرجنا بخلق الرحمة".

وأكد مفتى الديار، أنه لا يجب أن يبنى على الجرائم الفردية حكم يضر بالإسلام، وإنما ينبغى دراسة هذه الظاهرة، لافتا إلى أنه تم دراسة الأمر بالفعل فى عام 2016 ونتج عن الدراسة زيادة الأعداد المنضمة لداعش من المسلمين المتواجدين بأوروبا.

ولفت المفتى إلى أنه تم إنشاء مرصد الإسلاموفوبيا بدار الإفتاء، لرصد حركة الكراهية ضد الإسلام، معقبا: "هناك بعض التصريحات التى تدل على أن هناك حملة كراهية ضد الإسلام".