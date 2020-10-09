عام 2020 يشهد عودة كبار مطربات الوطن العربي للساحة الفنية

من المنتظر خلال الأشهر المتبقية من عام 2020 أن يشهد عودة عدد من كبار مطربي الوطن العربي للساحة الفنية مرة أخرى بعد غياب سنوات، وكان من ضمن الفنانات اللواتي أعلنّ عودتهن للغناء، كل من الفنانة نجاة والفنانة ميادة الحناوي والفنانة عزيزة جلال.

نجاة

كشف الموسيقار صلاح الشرنوبي أن الفنانة القديرة نجاة الصغيرة انتهت منذ فترة من تسجيل أغنية جديدة وستطرح خلال الفترة المقبلة، وفي تصريح خاص لـ"الوطن" أكد "الشرنوبي" أن الأغنية في مراحلها النهائية، بعد أن سجلت الفنانة نجاة الأغنية والآن يجري وضع اللمسات الأخيرة للأغنية.

وأضاف "الشرنوبي" أن الفنانة نجاة تتمتع بصحة جيدة مطمئناً جمهورها عليها، مؤكدًا أن الأغنية الجديدة ستطرح خلال الفترة المقبلة، ولم يرتبط طرحها بمناسبة معينة.

ميادة الحناوي

وعلى جانب آخر، وبعد اختفاء سنوات عن الساحة الفنية أعربت ميادة الحناوي عن اشتياقها للجمهور، وأنها تتابع كافة الأحداث الفنية أولًا بأول من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، كما تتابع تطورات ما يدور حول فيروس كورونا، وعن عودتها للساحة الفنية وابتعادها فقالت ميادة لـ"الوطن" أنها تتمنى العودة للغناء وترحب بذلك الأمر ولكن ظروف كورونا تجعلها مبتعدة عن الجميع، وأنها لا تخرج من منزلها مطلقا.

وعن حالتها الصحية، قالت الفنانة ميادة الحناوي، إن حالتها الصحية جيدة للغاية ولا تعاني من أي أمراض وأنها فقدت جزءا من وزنها الفترة الماضية، باستخدام الحركة المنزلية.

عزيزة جلال

وبعد اختفاء دام لسنوات عادت للظهور مرة أخرى الفنانة عزيزة جلال، التي كانت قد حققت نجاحا كبيرًا بفترة الثمانينيات بتقديم عدد من الأغنيات مع كبار الشعراء والملحنين، وأعربت عزيزة جلال أنها تتمنى العودة إلى مصر لتعيد أيام الزمن الجميل.

وأضافت في تصريحاتها لـ"الوطن" أن لمصر والمصريين مكانة كبيرة في قلبها، لافتةً إلى أنها كانت ستحضر لمصر خلال الفترة الماضية لولا ظروف فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن لمصر والمصريين فضلًا كبيرًا عليها خلال سنواتها الأولى التي ساهمت في شهرتها الفنية الكبيرة، مشيرة إلى أن أفضل أغنياتها خرجت من مصر.

وأوضحت أنها ستأتي لمصر لعقد الكثير من اللقاءات التي تمهد لعودتها الفنية من جديد، كما وجهت الفنانة عزيزة جلال التهنئة للشعب المصري بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيد.