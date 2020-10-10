مصدر بـ"الكهرباء" يكشف أسباب وضع الكارت في العداد قبل شحنه: للحصول على مقبول

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للكهرباء، عن أنه يجب على مشتركي العدادات مسبقة الدفع "التأكيد على الفني القائم بالتركيب بتثبيت العداد ووضع كارت المشترك داخل العداد للتأكد من مطابقة الكود، وأن كارت المشترك يعطى مقبولًا ويعمل بشكل جيد".. لافتا إلى ضرورة وضع الكارت في العداد قبل أي عملية شحن للتأكد من عدم وجود مشكلة، ولتجنب ظهور رسالة «لا يمكن الشحن يرجى وضع الكارت بالعداد مرة أخرى».

الاستفسار من مركز الشحن عن المستحقات المتأخرة

وأشار المصدر إلى أنه أثناء عملية الشحن يمكن للمشترك الاستفسار من موظف مركز الشحن معرفة ما إذا كان العداد عليه مستحقات متأخرة والمتمثلة في (دين ثمن عداد – تمن كارت – ثمن شحنة مبدئية – فاتورة إصلاح – فواتير قديمة – تسويات عن استهلاك سابق – فرق مقايسة – مطالبة) الأمر الذي يؤدى لوجود خصومات فى الفاتورة من إجمالي المبلغ المدفوع وصافي قيمة الشحن بعد خصم المستحقات.

وأكد أنه ينصح دائمًا وضع الكارت بالعداد لمدة 15 ثانية، يجري خلالها ظهور رسالة كارت مقبول أو Good للتأكد من نقل البيانات بطريقة صحيحة.

مميزات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

- تحقيق سياسة الدولة في ترشيد الطاقة.

- القضاء على مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين، وبالتالي إصدار فواتير شهرية خاطئة.

- يمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة دون انتظار لنفاد الرصيد.

- تجري محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلي.

- يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح.

- تتميز غرف العدادات الذكية "مسبوقة الدفع" بجودة عالية.

- يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و12 شهرا سابقا، الاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد".

- يقضي على مشاكل الفواتير المبالغ فيها.

- يعد العداد مركز تحكم بالمنزل يستطيع المستهلك تخفيف الأحمال بمنزله.

- يمكن للمستهلك إعادة التيار بمنزله في حالة انقطاع التيار من خلال خفض الأحمال بمنزله فيعود التيار له مباشرة.