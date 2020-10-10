صور.. ضبط 600 شيشة وغلق المقاهي المخالفة بحي البساتين

طالبت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء الأحياء بضرورة التصدي للإشغالات والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، وتكثيف حملات النظافة والتواجد الميدانى بشكل دائم للوقوف على كل ما يستجد ومتابعة مدى الانضباط بالشارع ومتابعة المقاهى ومدى التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من منع تدخين الشيشة داخل المقاهى.

وفى سياق متصل، قاد اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين، بالتنسيق مع شرطة المرافق بالحي، وإدارة المتابعة الميدانية والإشغالات حملة لإزالة الإشغالات والتصدى لأى مخالفات، أسفرت عن ضبط أكثر من 600 شيشة مع تشميع وغلق المقاهى المخالفة للإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى.

وأكد رئيس حى البساتين، استمرار الحملات على المقاهى لمتابعة التزامها بقرار رئيس الوزراء بعدم استعمال الشيشة حفاظا على سلامة المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، علاوة على الاهتمام بالطرق وتكثيف حملات النظافة، وإزالة أى معوقات من شأنها تعطيل حركة السير.

من ناحية أخرى، دعت وزارة التنمية المحلية، المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والالتزام بقرار حظر الشيشة في المقاهي والكافيهات، للوقاية من فيروس كورونا حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية لـ" الوطن"، إنه على المواطنين الإبلاغ عن أي مقهى يقدم شيشة للجمهور، وسيتم اتخاذ إجراء فوري بغلق المقهى المخالف، مؤكدًا أنه يمكن لأي مواطن إبلاغ وزارة التنمية المحلية أو الحي التابع أو المحافظة بالمخالفة، وسيتم التحرك العاجل لوقفها.

وللإبلاغ عن تدخين الشيشة داخل المقاهي، يمكن إرسال رسالة إلى مبادرة "صوتك مسموع"، حيث تم تخصيص رقم "الواتس أب: (01150606783)، والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك": بعنوان (صوتك مسموع) (www.facebook.com/sotakmasmwo)، علاوة على رقم الخط الساخن: (15330)، وأيضا البريد الإلكترونى: (Info@mld.gov.eg)، وكلها وسائل اتصال تستقبل شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

من ناحية أخرى، أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على دعم المشروعات الحيوية التى تمس المواطن، وفى مقدمة الأولويات ومنها "قرية الفواخير" في مصر القديمة التى يطلق عليها "جواهرجية الطين"، مؤكدة على إزالة كل ما يعرقل المشروعات القومية لتحقيق نقلة تراثية وحضارية، مشيرة إلى أن هذا النوع من المزارات السياحية له دور فى تنشيط السياحة نظرا لوجودها بالقرب من مجمع الأديان ومتحف الحضارات.

وطالبت نائب محافظ القاهرة، بسرعة توصيل جميع المرافق من مياه وغاز وكهرباء وصرف لـ102 حالة بقرية الفواخير، حيث تم تقنين أوضاعهم واستلامهم عقود وخطابات، كما وجهت اللواء خالد شحاته رئيس حى مصر القديمة، بسرعة إنهاء تصريح الحفر حتى يتسنى لشركات المرافق التركيب والتوصيل فى وقت وجيز.

وأكدت على مدير مشروع الفواخير ضرورة مخاطبة رئيس هيئة التنمية الصناعية بالتواصل مع شركة الغاز بهدف تخفيض نسبة تكلفة توصيل الغاز مع إنهاء كل الأعمال بأسرع وقت ممكن والإسراع فى عمل العقود لعدد 27 حالة.

وشددت على تذليل أى معوقات وتعلية سور القرية وتوفير أمن وحراسة لها لتأمينها ورفع كفاءة المركز التكنولوجى.