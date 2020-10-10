المفتي: وزير داخلية فرنسا طلب فتوى منا.. وترجمنا أكثر من 1000 فتوى

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن المسلم مدعو للتفكير نظرا لأنه فريضة، مؤكدا أن التفكير الصحيح يؤدي إلى نتائج صحيحة.

وأضاف "علام" خلال استضافته في برنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أنه شعر خلال سفرياته لأوروبا وأمريكا تحسين الصورة الصحيحة للإسلام بشوق المسئولين في هذه البلاد إلى وسطية الأزهر الشريف.

وأشار مفتي الجمهورية، أنه جرى استقدام أئمة من بريطانيا وحصلوا على دورتين وفهموا الإسلام بشكل جيد، مشيرا إلى أن الفتوى تقوم بدور هام جدا لأن الفتوى هي المحركة للقتل أو البناء.

وذكر "علام" إلى دار الإفتاء المصرية بذلت مجهود كبيرة من أجل تصحيح صورة الأوروبيين والغرب عن الإسلام عن طريق الفتاوى التي تتلقها من مسلمين يعيشون في أوروبا أو من مسئولين أوروبا يستوضحون عن أمور في الإسلام.

وأعلن "علام" عن ترجمة دار الإفتاء ما يزيد عن 1000 فتوى لمسلمين مقيمين في أوروبا وتم الإجابة عليها باللغات الأجنبية المرسلة بها من خلال أزهريين متخصصين.

ولفت إلى أن دار الإفتاء قدمت فتوى من قبل طلبها وزير الداخلية الفرنسي منذ سنوات وقامت بالرد عليها وأرسلتها إلى السفارة الفرنسية في مصر، كما تم كتابة 3 كتب باللغة الإنجليزية من أجل نشر الصورة الجيدة عن الإسلام بجانب الرد من خلال مجلة "بصيرة" الصادرة باللغة الإنجليزية على افتراءات تنظيم "داعش" التي صدرته في مجلته "دابق".

وردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن الإسلام يعيش أزمة في كل العالم، قال المفتي "يحزن قلوبنا بأن تلصق تهمة الإرهاب بالإسلام وهذه التهمة الإسلام منها برئ، فهو دين عطاء ورحمة ونقول لهم ادرسوا المراكز البحثية الموجودة في دولكم التي أنصفت الإسلام".