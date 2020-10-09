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عمرو أديب عن كورونا في مصر: "مستشفياتنا هادية ونادية وأرقامنا بسيطة"

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محمد عزالدين
11:08 م | الجمعة 09 أكتوبر 2020
الإعلامي عمرو أديب

الإعلامي عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، عن أزمة فيروس كورونا في مصر، قائلا: "أنا ابتديت أسمع حواليا إن فيه ناس بيجيلها تاني، مش كتير زي الأول، بس بيكلمني ناس في مصر بيدوروا على دكاترة وبيسألوا على دوا، كان الموضوع ده هدي تماما".

وأضاف "أديب" خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، "أرجوكم أتوسل إليكم، إحنا وضعنا جيد، هتيجي تقولي يا عمرو الأرقام دي مش هي بالظبط وفيه ناس كتير بتتعالج في البيت، هما 121 مصاب بتوع إمبارح عاوز تضربهم في 5؟ مازال الرقم بسيط مش ضخم، ولذلك يجب إننا نحافظ عليه".

وتابع: "إحنا بنتكلم على أكتر من 90% حالات شفاء وخروجها من المستشفى، المستشفيات مازالت مسمعتش، لأنها لو سمعت إحنا بنسمع في المستشفى زي ما حصل في باريس ولندن ونيويورك، في إيران النهاردة قالوا لهم ل وسمحتم محدش ييجي المستشفى إلا لو عنده طوارئ، معندناش مكان، وإحنا لغاية دلوقتي مستشفياتنا هادية ونادية وأرقامنا بسيطة لغاية دلوقتي واللي بنسمعه مش عالي أوي".    

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