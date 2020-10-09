عمرو أديب: ناس كتير مش مهتمة بالكمامة وشارية دماغها

علق الإعلامي عمرو أديب، على أزمة فيروس كورونا في مصر والمشككين حول أرقام الإصابات، قائلا: "لغاية دلوقتي إحنا بنعمل ريمديسيفير والديكساميثازون، والحاجات دي بقينا نصنعها في مصر، لما يكون ربنا كارمك يجب أن تحترم هذه النعمة، لأن بصراحة الناس لا يوجد أي اهتمام أو كمامة، وشارية دماغها"

وأضاف "أديب" خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أن كورونا وباء مرهق، ومتعب ومشكلة: "مش عاوز أقول قاتل، وفيه ناس تقول وفيها إيه ما أخده وخلاص، دة طلع إنه له آثار بتطلع بعد ما بتخف بكتير، حاجات خطيرة، طب ليه؟ دة خلاص باقي شهرين تلاتة باقي على الحلو دقة".

وأشار إلى أن الشركة الصينية التي وردت لمصر اللقاحات، ويجري اختبارها في مصر، يتحدث الكثير من الدول عنها بشكل إيجابي جدًا، "ده معناه إن ده لما يبقى جاهز عندك تاخده ويبقى وضعك جيد، كمل بقى الشهرين دول بقى"، موضحا أن كافة أوبئة العالم كانت مكلفة عدا كورونا "مش محتاج إلا صابونة واغسل أيديك والبس كمامة".

وتابع: "الصحة العالمية تتحدث أن كل اللي أصيب في العالم 10% وباقي لسة 90% مجاش ليهم، والأهم واللي لازم تفكروا فيه كلكم وقف الحال، هذا فيروس يوقف الحال، إحنا مش عاوزين نقفل أكل عيشنا، وبدق ناقوس الخطر من بدري إحنا شايفين اللي بيجرى في العالم كله".