فئات معفاة من رسوم دخول المناطق الأثرية: بينهم الأيتام وكبار السن

تبنت وزارة السياحة والآثار عددًا من القرارات، لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر وزيادة الوعي بتاريخ مصر ومناطقها الأثرية من متاحف ومعابد ومواقع أثرية متعددة، بالسماح لفئات معينة بدخول تلك المواقع مجانا.

وأقر المجلس الأعلى للآثار عددًا من القرارات ترصدها "الوطن" في التقرير التالي:

يسمح بدخول المصريين والعرب المقيمين في مصر ممن تعدت أعمارهم 60 عاماً لجميع المتاحف والمواقع الأثرية مجاناً بدون تحمل أي رسوم في محاولة لإتاحة الفرصة أمام كبار السن لزيارة المعالم الأثرية بمصر، ما يأتي في إطار خطة الوزارة لزيادة الوعي الأثري للمصريين بمختلف فئاتهم العمرية والمجتمعية.

يسمح بدخول المصرين من أقسام الآثار والتاريخ والحضارة والإرشاد السياحي والعمارة والفنون الجميلة والتربية الفنية والفنون التطبيقية والتراث وإدارة المواقع وعلوم المتاحف بكليات الآثار والأداب والفنون الجميلة والتربية الفنية والفنون التطبيقية والسياحة والفنادق وجامعة الأزهر، إلى جميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة مجاناً.

ويسمح بدخول رحلات المدارس الابتدائية الحكومية ودور الأيتام بمختلف أنحاء الجمهورية لكافة المتاحف والمواقع الأثرية مجاناً.

وعقب تفشي جائحة كورونا، قرر المجلس الأعلى للآثار إصدار تصاريح مخفضة للأجانب المقيمين في مصر، حيث جرى إصدار تصريح لهم لزيارة جميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة بقيمة 490 دولاراً إذا تضمنت التخفيض بنسبة 50% من أسعار تذاكر الأجانب الكاملة، وذلك بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا والأقصر وأسوان.

ويأتي هذا القرار لدعم وتشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد خلال فترة الصيف، حيث تقل أعداد الزائرين بها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، حيث سيدفع جميع السائحين الأجانب سعر موحد، وهو سعر تذاكر الطلاب الأجانب والذي يمثل 50% من سعر التذكرة الكاملة.