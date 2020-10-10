نواب أسيوط يقدمون كشف حساب للمواطنين

تشهد انتخابات مجلس النواب في محافظة أسيوط منافسة شديدة بين المرشحين الجدد والنواب السابقين، الأمر الذي دفع عدد منهم لتقديم كشف حساب عما قدموه خلال الدورة السابقة، لاكتساب تأييد الناخبين.

ووجه النائب البدري ضيف، المرشح عن دائرة مدينة ومركز أسيوط رسالة إلى أبناء قريته "الزاوية".

جاء فيها: "أنتم السبب الكبير الجميل في حياتي، أنتم حاربتم علشاني لكي ننجح سويا في الانتخابات السابقة وكنتم السند وقت الشدة"، مضيفًا: "جميع عائلات الزاوية فوق راسي لم أختلف مع أحد، ولن أختلف حتى لو جار عليا بعضهم سأكون كما كنت خادما وملبيا وواقفا بجواركم".

وأضاف، "أهل الزاوية وجميع عائلتها الفقير قبل الغني المثقف والعادي والمسن والشاب وكل أطرافها، أنا انتبهت الي العلم والعمل والعدل بكم وصعدنا معا ولست وحدي إلى كرسي البرلمان الجميع أخوة لي، ولا أكن أي ضغينه لأحد ولن يكون هناك أي ضغينة، فكل أهل بلدى على مسافة واحدة".

واختتم: "أهلي وأبناء بلدي قرية الزاوية، أوجه عنايتكم أن لا تستمعوا للشائعات أو للمكائد وأستمعوا فقط لكل ما يخرج من لساني فكيف أفرق بين أخوتي وأهلي وأبنائي وعائلتي ودمى من أبناء القرية؟، أهل القرية جميعهم هم السند والعزوة وأنا أحتمي بهم بعد المولي عزوجل، سأظل أنا أبنكم البار وستظلوا أنتم أصحاب الفضل على أبنكم رضيتم أم أبيتم.

وفي السياق ذاته، قال النائب مرتضى العربي، مرشح فردى مستقل عن دائرة "أبنوب والفتح وساحل سليم" خمسة أعوام قضيتها تحت قبة البرلمان كان كل هدفي أن يكون أدائي البرلماني مميز والحمد لله كنت من أفضل نواب البرلمان، أشهد الله أنني ما ظلمت ولا نافقت ولا تربحت وكل أعمالي كانت للخير وخدمة الناس، أما التقصير فهو وارد فنحن بشر نصيب ونخطأ، لن أشتري أصوات الناس بالمال، أصوات الشرفاء هي السبيل الوحيد للنجاح أما دون ذلك فهو كذب وتضليل للشعب".