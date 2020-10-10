حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار في "العقاقير الطبية" بالمعادي

قررت الجهات المختصة حبس 3 أشخاص 4 أيام، لاتهامهم بالاتجار في العقاقير الطبية المهربة ومجهولة المصدر، كما جرى التحفظ على المضبوطات وعرضها على لجنة من وزارة الصحة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بترويج أدوية وعقاقير طبية مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة، ومكملات غذائية وأدوية تخسيس ممنوع تداولها.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث الأحداث قيام صاحب ومدير شركة "مكملات غذائية" كائنة بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة ببيع وتوزيع جملة ونصف جملة - من خلال شقة سكنية - أدوية وعقاقير طبية مهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المعنية، وأدوية وهرمونات ومكملات غذائية وأدوية تخسيس ممنوع تداولها بدون تذكرة طبية للشباب النشء من الأحداث مقابل مبالغ مالية كبيرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية جرى استهداف الشقة وضبط (مالك الشركة) وبصحبته آخرين يعملان صحبته "أحدهما له معلومات جنائية".

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من المكملات الغذائية ومنها مهرب جمركياً وغير مسجل بالجهات المعنية، أدوية مصرية غير مسموح بتداولها إلا من خلال الصيدليات - 1100 سرنجة مجهولة المصدر- ماكينة صراف آلى "لتحويل الأموال" تستخدم في عملية البيع - مبلغ مالي من متحصلات البيع وقدرت المضبوطات بمبلغ (15 مليون جنيه) تقريباً.

بمواجهة المذكورين أقر الأول بملكيته للمكان محل الضبط وحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين على نطاق واسع بالجملة ونصف الجملة والقطاعي، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وملكيته لماكينة صراف آلي لاستخدامها في عمليات البيع عن طريق الفيزا كارد، وأن المبالغ المالية المضبوطة هي من متحصلات البيع.

وأقر الآخران بإدارة المكان ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وبيع المضبوطات لحساب الأول، تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابات المختصة التحقيق.