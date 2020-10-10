زيادة أعداد الكشافين 20% لمواجهة سرقات التيار بالعداد مسبوق الدفع

كشف مصدر مسؤول بشركة "شعاع" المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء عن أنه جرى زيادة عدد الكشافين بنسبة 20% للمرور ومراجعة العدادات مسبقة الدفع بشكل شهري، مثلما يتم مع العدادات العادية لمواجهة حالات سرقة التيار، إضافة إلى كشف حالات سرقة العدادات نفسها مع التأكد من عمليات شحن كروت العدادات.

بدء العمل في باقي شركات التوزيع أول نوفمبر المقبل

وقال المصدر لـ"الوطن"، إن الشركة بدأت العمل في 3 شركات توزيع هي "القناة ومصر العليا ومصر الوسطى" منذ 90 يوماً، لافتاً إلى أنه سيبدأ العمل في شركة توزيع الإسكندرية في الدورة الحالية التي ستنطلق يوم 25 من الشهر الجاري على أن يتم العمل في باقي الشركات بداية أول شهر نوفمبر المقبل.

إطلاق خدمة "القارئ الذكي"

وأطلقت شركة "شعاع للخدمات العامة" تطبيقًا ذكيًا جديدًا يتيح للمواطن تسجيل قراءة عداد الكهرباء، لتجنب أخطاء القراءات الخاطئة، وإصدار الاستهلاك الحقيقي والقضاء على شكاوى الفواتير.

تسجيل القراءة من خلال التقاط صورة العداد

وأوضحت الشركة أن البرنامج موجود على موقع جوجل بلاي باسم "shooaa"، لافتة إلى أن تسجيل القراءة عليه من خلال التقاط صورة لعداد الكهرباء بالكاميرا الموجود بالهاتف المحمول، مؤكدة أن هذا البرنامج يحافظ على حقوق المشتركين وفي الوقت نفسه يحافظ على حقوق شركات التوزيع.

مواجهة القراءات الخاطئة

وبدأت شركة "شعاع للخدمات العامة" عملها في شهر ديسمبر من عام 2017 على مستوى شركات توزيع الكهرباء، طبقًا للتعاقد مع القابضة لكهرباء مصر لمواجهة القراءات الخاطئة للعدادات.

وكان 2000 موظف بشركة "شعاع للخدمات العامة" المكلفة بقراءة 7 ملايين و490 ألف عداد كهربائي بدأوا عملهم بصحبة مسؤولي وكشافي شركات التوزيع، لأخذ قراءة العدادات على الطبيعة في عدد من المناطق التجارية كمرحلة أولى في "شبرا" بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومنطقة "الجنوب" بشركة جنوب القاهرة، ومنطقة "الساحل" بشركة الإسكندرية، وشمال الشرقية بشركة القناة، وكفر الشيخ بشركة شمال الدلتا، ومنطقة القليوبية بشركة جنوب الدلتا، ووسط البحيرة بشركة البحيرة، وشمال أسيوط بشركة مصر الوسطى، وقنا بشركة مصر العليا.

وبدأ العمل الفعلي رسمياً لموظفي "شعاع" لقراءة عدادات المشتركين بشكل منفرد بدءاً من أول شهر يناير عام 2018، وأن كل موظف مكلف من قبَل الشركة بقراءة ما يقرب من 4000 عداد شهرياً.

وتولت الشركة قراءة العدادات في المرحلة الثانية في سبتمبر 2018 بمناطق الحلمية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومنطقتي الهرم والدقي بشركة جنوب القاهرة، ومنطقة غرب الإسكندرية بشركة الإسكندرية، ومنطقة جنوب الشرقية بشركة القناة، ومنطقة جنوب الدقهلية بشركة شمال الدلتا، ومنطقتي شرق وغرب محافظة الغربية بشركة جنوب الدلتا، ومنطقة شمال البحيرة بشركة البحيرة، ومنطقة جنوب المنيا بشركة مصر الوسطى، ومحافظة أسوان بشركة مصر العليا.