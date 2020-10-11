3 نواب يعتمدون على التاريخ البرلماني في دمياط.. والعساس يكسب ود قبائل العرب بمأدبة على الحصير

بدأ مرشحو القائمة الوطنية في محافظة دمياط حملة الدعاية الانتخابية لهم بتداول البوسترات عبر صفحات الفيس بوك، فضلا عن قيام البعض بجولات انتخابية بالقرى التي تتميز بمشاركات إيجابية في كل الاستحقاقات الانتخابية كقرية الإبراهيمية القبلية مسقط رأس الشهيد محمد أيمن شويقة وقرى العرب فيما لم يعول البعض على أدائه البرلماني السابق تحت قبة البرلمان خاصة وأن من بين المرشحين الـ6 على القائمة الوطنية 3 نواب وهم "الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب والمهندس محمد الحصي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي يعتمد إلى حد كبير على أبناء مسقط رأسه وما قدمه من خدمات، علاوة على حزبه الذي يرأس منصب أمين حزب مستقبل وطن في دمياط، هذا إلى جانب النائبة إيفلين متي والتي تعتمد على الكتلة التصويتية لصناع الأثاث والصيادين خاصة وأنها كانت دائمة العمل في كلا الملفين فضلا عن قيامها بالمساعدة في فرش الكثير من المساجد.

فيما يعتمد اللواء علي علي العساس مساعد مدير أمن دمياط سابقا على مسقط رأسه مدينة السرو والتي يتميز أبناؤها بالمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية ومساندة ابن البلد المترشح سواء كان برلمان أو شيوخ هذا إلى جانب العلاقات الوطيدة التي كونها العساس مع العديد من أبناء دمياط والقبائل العربية خلال فترة عمله كرجل شرطي.

وتصدر القائمة اللواء علي العساس والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، والنائبة إيفلين متى والمهندس محمد الحصي، إلى جانب الوجوه الجديدة الدكتورة هناء فاروق طبيبة بشرية والقيادية بحزب مستقبل وطن وسيدة الأعمال رحاب موسى ابنة أحد أصحاب سلاسل محلات حلوى شهيرة.

وأجرى العساس جولة انتخابية التقى خلالها أهالى قرية الإبراهيمية القبلية، كما التقى العساس أهالي قرية سيف الدين دائرة مركز الزرقا للتحدث معهم حول برنامجه الانتخابي كما كثف العساس من جولاته الانتخابية مع أهل بلده على المقاهي والشوارع، وتداول مؤيدو العساس صورا له من جولات سابقة خلال جلوسه على الحصير مع الأهالي.

وتحدث العساس لأهالي قرية الإبراهيمية القبلية مُرشح حزب مصر الحديثة بالقائمة الوطنية عن سياسة الحزب من التطوير في مجالات الصحة ،التعليم والرياضة والتقى العساس خلال جولته بأسرة الشهيد محمد أيمن شويقة، كما التقى العساس بعرب كفر سعد للحديث عن برنامجه الانتخابي والتعرف على مشاكلهم وجالسهم على الحصير كما قام بجولة انتخابية بقرية الوسطاني للتعرف على مشاكلهم.

وفي سياق متصل بدأ المهندس محمد الحصي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب حملته الانتخابية كمرشح حزب مستقبل وطن بالقائمة الوطنية بتقديم كشف حساب عن مجمل أعماله خلال 5 سنوات.

وتعتمد هناء فاروق على دعم حزبها اللامحدود ونشاطها المجتمعي مع أهل بلدها بنطاق مركز الزرقا، فضلا عن دعم العديد من السيدات باعتبارها طبيبة هذا إلى جانب سيدة الأعمال رحاب موسى والتي تعتمد على عائلتها وسمعتها كسيدة أعمال على الرغم من عدم إقامتها أي دعايا انتخابية حتى وقتنا هذا وكذلك إيفلين متي.