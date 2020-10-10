صور.. نائبة دمياط تلعب "الدومينو" وترتدي "العباية" في جولة انتخابية

قامت النائبة غادة صقر، المرشحة المحتملة لانتخابات 2020 عن دائرة دمياط، بجولة انتخابية تفقدت خلالها شوارع قرية الركابية التابعة لدائرة كفر البطيخ، كما التقت المواطنين بالمقاهي وصالونات الحلاقة ومحلات البقالة، للتعرف على مشاكل القرية وعرض برنامجها الانتخابي.

كما زارت "صقر"، أهالي عزبة 6 بكفر البطيخ وجلست بصحبة الأهالي على المقهى ولعبت معهم "الدومينو"، في إطار جولاتها الانتخابية لقرى مركز كفر البطيخ المنضم حديثا إلى الدائرة الأولى.

وتعول النائبة في انتخابات البرلمان 2020، على شعبيتها التي كسبتها خلال دورة 2015 علاوة على الكتلة التصويتة بكفر البطيخ حيث يعد أهالي المركز من أكثر المواطنين مشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

كما زارت "صقر"، محلات الحلويات مرتدية العباءة السوداء لعرض برنامجها الانتخابي.

وكانت النائبة البرلمانية، قد قامت في وقت سابق بجولة انتخابية بقرية البصارطة مرتدية عباءة سوداء، وحرصت على تناول الفطير المشلتت مع أبناء القرية، كما زارت منزل الشهيد فاروق إبراهيم، وحرصت على التقاط الصور التذكارية مع أسرته كما تناولت وجبة العشاء مع عدد من جزاري قرية البستان خلال جولة انتخابية.

وقامت "صقر"، بجولة انتخابية بنطاق ميدان باب الحرس، حيث التقت بعدد من تجار الأدوات المنزلية والأقمشة من أبناء الصعيد، والتقت معهم وأبنائهم الصور السيلفي، كما عرضت عليهم برنامجها الانتخابي.

وتخوض "صقر"، الانتخابات عن الدائرة الأولى والتي تضم "مركز وبندر دمياط - مركز كفر البطيخ، ومدينتي رأس البر ودمياط الجديدة"، حيث تتنافس أمام 39 مرشحا ومرشحة في ذات الدائرة من بينهم 7 سيدات.