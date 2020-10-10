قاتل صديقه لسرقة 30 ألف جنيه بالمرج: رفض يديني الفلوس فقتلته

جدد قاضي المعارضات حبس قاتل صديقه في المرج لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وبسؤال المتهم قال: "القتل حصل بالصدفة علشان أنا كنت رايح أسرق منه 30 ألف جنيه، علشان أنتقم من الشركة اللي فصلتني، ولما رفض يعطيني الفلوس ضربته بالسكين والموضوع كله مخدش 3 دقائق".

وأكد المتهم في اعترافاته، أنه لم يخطط لجريمة القتل وأنها حدثت بالمصادفة عندما وجد مقاومة من صديقه خلال وجودهما في سيارة الشركة، وأنه تخلص منه بطعنه بالمطواة في صدره أثناء محاولة استخلاص الحقيبة الخاصة بالنقود من يديه.

وأضاف المتهم: "أخدت الفلوس وهربت أول ما وقع على الأرض غرقان في دمه"، بهذه الكلمات واصل المتهم اعترافه بتفاصيل جريمته أمام النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم وضع خطة الجريمة وبيت النية على أن يغدر بصديقه، بعدما توجه معه لتحصيل مبلغ مالي خاص بالشركة التي يعمل فيها، فحاول المتهم الاستيلاء على المبلغ لكن المجني عليه بدأ في تهدئته وتبصيره بما ستؤول إليه التحقيقات في حالة تعرضه للسرقة، وعندها سيكون ملزمًا برد المبلغ للشركة، ولم يتفهم المتهم تلك الحقيقة وأقدم على قتله.

وكشف مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، تفاصيل الجريمة بعد العثور على جثة (سائق - مُقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) على جانب الطريق بدائرة المركز وبها جروح متفرقة، والعثور بطيات ملابسه على حافظة نقوده وبداخلها بطاقة تحقيق شخصيته، رخصة قيادة خاصة، مبلغ مالي.

وعثرت قوات الأمن على سيارة ربع نقل بناحية أول الطريق الدائري من الطريق الحر اتجاه الجيزة، تبين أنها خاصة (مالك شركة للأقمشة) يعمل بها المجني عليه كسائق، ويقوم بتوزيع منتجات الشركة على العملاء، وأنه كان في طريق العودة من مدينة طنطا بالغربية.