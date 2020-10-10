بعد ارتفاعها مساء أمس.. أسعار الذهب اليوم السبت 10-10-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة وفق بداية تعاملات اليوم السبت 10 أكتوبر الحالي، بعد أن شهدت ارتفاعاً ملحوظًا مساء أمس الجمعة وصل إلى 17 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض نتيجة لتراجع الاقتصاد العالمي متأثرًا بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 953 و955 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 834 و836 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 715 و717 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و688 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب العالمية، مساء أمس الجمعة بنحو 2%، مقابل انخفاض سعر الدولار ليصل إلى أقل مستوياته خلال الـ 3 أسابيع الماضية، وارتفع احتياطي دولة روسيا من الذهب والنقد 5.1 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.8% إلى 1927.51 دولار للأوقية، كما أن المعدن الأصفر في طريقه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، والذي قد يصل إلى 1.5%.

وانخفض سعر الدولار في ظل ارتفاع سقف التوقعات بفوز المرشح الأمريكي بايدن، في الانتخابات الأمريكية مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

أسعار المعادن الأخرى

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 3.6% إلى 24.68 دولار للأوقية، بنسبة 4% هذا الأسبوع، كما ربح البلاتين 2.7% ليسجل 885.38 دولار، وزاد البلاديوم 3.4% إلى 2435.64 دولار.

نصائح لشراء الذهب

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب، إن تلك الفترة والتي تشهد تراجعا يقترب من أسعار المعدلات الطبيعية هي الأنسب لشراء الذهب، كما وجّه نصائح للمواطنين المقبلين على الزواج الراغبين في شراء الشبكة، بالذهاب لتاجر يكون على معرفة بالأسرة، وسبق التعامل معه.

وشدد نادي نجيب، على ضرورة الحصول على فاتورة من المحل بعد الشراء، لأنها الضامن الوحيد لحق المشتري، والتأكد من الدمغة.