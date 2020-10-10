استقرار أسعار الذهب وعيار 24 يسجل 975 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم خلال بدء التعاملات اليومية في أسواق المال استقرارا في الأسعار، حيث سجل عيار 24 مبلغ 975 جنيهًا للجرام.

وسجل الذهب عيار 21 مبلغ 853 جنيهًا للجرام الواحد، كما استقر عيار 18 عند 731 جنيه للجرام الواحد، كمل سجل سعر الجنيه الذهب مبلغ 6,828 جنيه.

وشهدت أسعار الذهب خلال الساعات الأولى من تعاملات أمس ارتفاعا بأسواق المال بقيمة 7 جنيهات، إذ سجل الذهب عيار (24) حوالى 964 جنيها مقابل 956 جنيها في تعاملات أمس الخميس.

وسجل الذهب عيار (21) نحو 844 جنيها في تعاملات الصباح، بينما بلغ سعره أمس 837 جنيها، وسجل الذهب عيار (18) 723 جنيها مقابل 717 جنيها أمس، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6753 جنيها.

وتوقع وصفي واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، استمرار ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية والمحلية، تزامنا مع إعلان إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وقال "واصف" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن هناك ارتفاعا مستمرا في أسعار الذهب، موضحًا أن هذا الارتفاع يعتبر "غير ملحوظ" في السوق المحلية، بشكل كبير نتيجة هدوء وتيرة الارتفاعات خلال الفترة القليلة الماضية، فضلًا عن الارتفاع المستمر لقيمة الجنيه أمام الدولار.

وأضاف أنه من المتوقع، استمرار الارتفاع في أسعار الذهب عالميا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن سعر الأوقية أمس بلغ نحو 1915 دولار، انخفاضا من حوالي 1950 دولار للأوقية قبل نحو شهرين، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي سببها انتشار فيروس كورونا والانخفاضات التي شهدتها أسواق الأسهم والدولار، متابعا: "إلى أن يجري التوصل للقاح معتمد ضد فيروس كورونا، سوف تستمر أسعار الذهب في الارتفاع عالميا".