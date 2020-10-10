المباحث العامة تشن حملات مكثفة على أسواق العاصمة

شنت الإدارات العامة للمباحث في القاهرة الكبرى، حملات مكبرة لضبط المخالفين بالأسواق، والسلع المغشوشة والمتهمين في قضايا أموال عامة.

أسفرت الحملات عن ضبط أكثر من 1000 قضية متنوعة خلال 24 ساعة، بالإضافة إلى 32 قضية أموال عامة.

تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1201) قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة زراعية، مواد بترولية، استيلاء على أموال الدعم).

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي من ضبط (10) قضايا أموال عامة متنوعة.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في ضبط (22) قضايا (مطبوعات، مصنفات سمعية وبصرية، تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابات المختصة التحقيقز

كانت وزارة الداخلية أعلنت عن شن حملات أمنية لضبط المخالفين والهاربين من أحكام قضائية في جميع مديريات الأمن بمحافظات الجمهورية.

حيث أسفرت الحملات خلال الأيام الماضية عن ضبط عشرات القضايا في مختلف المجالات أهمها ضبط تجار مخدرات والهاربين من أحكام جنائية، حيث تم ضبط 217 متهما في جميع القضايا، كما تم ضبط 19 قطعة سلاح بدون ترخيص، ونجحت مباحث المخدرات في ضبط 14 تاجر مخدرات، و8 كيلو من المواد المخدرة، كما ضبطت الحملة سيدتين و7 أطفال بتهمة التسول، وتم إعادة 7 سيارات مسروقة إلى أصحابها.