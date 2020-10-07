أبطال وأبناء الراحلين وصناع أفلام الحرب.. برامج التوك شو تحتفل بالنصر

احتفلت برامج التوك شو بالفضائيات المصرية بالذكرى الـ47 لنصر أكتوبر المجيد بشكل مختلف حيث اختلف ضيوف الاحتفال بذكرى النصر باختلاف الضيوف الذين نرصدهم لكم كما يلي:

أبطال الحرب الحقيقيون

كان لكل من الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc" نصيب الأسد من ظهور أبطال الحرب حيث استضافوا كلًا من اللواء محيي نوح بطل المجموعة 39 قتال وبطل الصاعقة واللواء طيار أحمد المنصوري المعروف إعلاميًا بالطيار المجنون والعميد يسري عمارة الذي أسر العقيد عساف ياجور واللواء طيار وصفي بشارة الذي كان في المعركة هو وشقيقاه والمقاتل محمد طه صاحب صورة علامة النصر في أكتوبر.

واستضاف الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" عبدالجواد سليم أحد أبطال حرب الاستنزاف وأكتوبر الملقب بـ "الشهيد الحي"، كما استضاف المراسل العسكري والمقاتل الكاتب الصحفي عبده مباشر.

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أبطال الأعمال الفنية التي جسدت الحرب

استضاف الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري المخرج علي عبدالخالق للحديث حول الأفلام الوطنية التي أخرجها وأهمها فيلم "أغنية على الممر".

كما استضاف الإبراشي الإعلامية نجوى إبراهيم والتي تحدثت حول مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية حول نصر أكتوبر.

كما استضاف الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المنتج هشام عبدالخالق منتج فيلم "الممر" للحديث حول الفيلم وظروفه الإنتاجية.

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أبناء الأبطال الراحلين

استضاف الإبراشي عصام محمد عبدالعاطي نجل المقاتل البطل الراحل محمد عبدالعاطي المعروف إعلاميًا بصائد الدبابات.

واستضاف الإعلامي عمرو خليل الصحفية صفاء القاضي، ابنة البطل عبدالرحمن القاضي، صاحب إحدى أشهر صور حرب أكتوبر.

واستضاف أيضًا نصر العباسي، نجل البطل محمد العباسي، أول من رفع العلم المصري في سيناء والمعروف إعلاميًا بمحمد أفندي العباسي.

واستضافت الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "ON E" عددا من أفراد أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات وهم السيدة جيهان السادات وأبنائه لبنى أنور السادات وجمال أنور السادات ومها أنور السادات وجيهان أنور السادات".

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