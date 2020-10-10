"التعليم الهجين وآليات تنفيذه".. في ورشة عمل بجامعة جنوب الوادي

نظم مركز التعلم الإلكتروني بجامعة جنوب الوادي، ورشة عمل لكليتي الزراعة والطب البيطري، بعنوان "التعليم الهجين وإجراءات وآليات تنفيذه"، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، الذي وجه بضرورة نشر الآليات والإجراءات التي اتخذتها الجامعة في العام الجامعي 2020/2021.

أكد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، أهمية عقد هذه الورش لنشر الوعي بالتعليم الهجين الذي يطبق خلال العام الدراسي الجديد 2020 – 2021.

وأشار "غرباوي"، إلى أن الجامعة اتخذت عدة إجراءات للتنفيذ من خلال استخدام المنصات التعليمية وغيرها من البرامج التي تخضع للتقييم بشكل مستمر لضمان جودة المنتج التعليمي.

حاضر في الورشة الدكتور أحمد حلمي أبوالمجد، مدير مركز التعلم الإلكتروني بجامعة جنوب الوادي.

وتناولت، عرض خطة الجامعة في التعامل مع نظام التعليم الهجين للعام الجامعي 2020/2021 ومدى تطبيق النظام في كل كلية وشرح استخدام المنصات التعليمية والبرامج المساعدة في تصميم وتطوير المحاضرات والدروس النظرية والعملية، وكيفية رفعها على المنصة التعليمية، والتأكيد على أهمية دور عضو هيئة التدريس وتطوير أداءه من خلال جودة المحاضرات والدروس النظرية والتطبيقية وعمليات المتابعة والتقييم والتقويم المستمر له وللطلاب.

كما تناولت الورشة، شكل ونمط وأساليب إعداد المحاضرات والدروس العملية التي يمكن رفعها بشكل إلكتروني وكيفية الاستفادة من هذا النمط من التعليم، وأهم مستحدثات التكنولوجيا الرقمية من منصة الجامعات المصرية للتعلم عن بُعد، وميكروسوفت تيم، وبنك المعرفة المصري، ومدى توظيفها لخدمة العملية التعليمية.