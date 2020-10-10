الروضة تدعم مرشحها بمسيرة على "عربية نص نقل" وأغانٍ شعبية

نظمت مدينة الروضة دائرة مركز فارسكور مسيرة بسيارة "نصف نقل" لدعم ابنها الدكتور محمد علي الجيوشي المرشح للانتخابات البرلمانية عن الدائرة الثانية، التي تضم مراكز "كفر سعد وفارسكور والزرقا " ومدينة السرو، حيث تصدّر الجيوشي المشهد متحدثًا إلى الجماهير أثناء اعتلائه إحدى السيارات.

وجابت المسيرة شوارع المدينة ورفع مؤيدوه من الكبار والشباب بوستراته فيما اعتلى أطفال قريته سيارة نصف نقل حاملين صوره، ومرتدين تي شيرتات عليها صوره متراقصين على نغمات أغنية شعبية معلنين دعمهم له.

ونظم أهالي الروضة المسيرة الداعمة للجيوشي تحت شعار "دعمك لابن بلدك حق" واستمرت المسيرة عدة ساعات في شوارع المدينة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

ويخوض الجيوشي المعركة الانتخابية كأحد أبناء الجيش الأبيض أمام عدد من الأطباء من الدائرة الثانية، من بينهم الدكتور جمال الزيني وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب سابقًا، والذي يتمتع بشهرة كبيرة بين أبناء دمياط و الدكتور محمود نجيب مشعل ابن قرية ميت الخولي، نائب مدير معهد الأورام والذي يتمتع بشعبية واسعة بين أبناء بلده، حيث يعتمد مشعل في دعايته الانتخابية على علاقاته الوطيدة بأهل دائرته علاوة على جولاته الميدانية باعتباره عضوًا في عدة جمعيات خيرية لعلاج مرضى الأورام والفشل الكلوي.

كما يخوض الدكتور عمرو شاهين، مدير مستشفى الزرقا المركزي والمرشح لعضوية مجلس النواب، الانتخابات، ويعول على زملائه من الأطباء والممرضات و الصيادلة وأبناء مسقط رأسه بمدينة الزرقا التي تُعد من أكثر المراكز في محافظة دمياط مشاركة في الاستحقاقات الانتخابية في معركته الانتخابية.

ويخوض الانتخابات عن دائرة كفر سعد والمعروفة بالدائرة الثانية 48 مرشحاً بعد انسحاب ياسر العبد شقيق الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب من المعركة الانتخابية، حيث كان يخوض الانتخابات مرشحًا على المقعد الفردي عن حزب الوفد باعتباره أمين الحزب بالمحافظة فيما يخوض أسامة العبد المعركة الانتخابية عن القائمة الوطنية من أجل مصر.