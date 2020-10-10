مساعدات عينية لـ100 أسرة احتفالا بالعيد القومي للغربية

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالمجهود الرائع الذي قامت به مديرية التضامن الاجتماعي في تنظيم القافلة الحادية عشر بقرية الكمالية التابعة لمركز المحلة، في إطار احتفال المحافظة بالعيد القومي، والذي يستمر على مدار شهر أكتوبر.

ومن جانبها أشارت أماني الندري مدير مديرية التضامن بالغربية، إلى توزيع مساعدات نقدية لـ 100 أسرة بقيمة 300 جنيه لكل أسرة من جمعية الشيخ عبد السلام أبو الفضل، كما تم توزيع 200 كرتونة مواد غذائية من جمعية بداية الخيرية بالمحلة الكبرى و2 ثلاجة من جمعية الشيخ عبد السلام أبو الفضل بالمحلة الكبرى و2 بوتاجاز وغسالة هاف أتوماتيك من جمعية روتاري لرجال الأعمال بالغربية.

وكان محافظ الغربية أشاد بجودة المنتجات والأسعار بمعرض صنع بأيدينا والذي يستمر خلال الفترة من 7 إلى 22 أكتوبر داخل استاد طنطا ويعرض مجموعة من الصناعات المتعددة، حيث يحتوي المعرض على 50 باكية تقدم المنتجات الجلدية والأحذية الرياضية والشنط والاكسسوارات والعطور والملابس والأثاث والموبيليا والحلويات الشرقية والغربية والمنتجات الطبيعية كعسل النحل والزبيب والمصنوعات الزجاجية والمنتجات اليدوية من سجاد ودهانات وديكورات وستائر ومأكولات ريفية ومنسوجات قطنية ومفروشات.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة جيهان الذهبي المُشرفة على المعرض بإشادة الضيوف والحاضرين بجودة جميع المنتجات ودقة تصنيعها وانخفاض أسعارها بأكثر من 70%، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.

يذكر أن محافظ الغربية افتتح المعرض مساء السابع من أكتوبر في إطار احتفال المحافظة بالعيد القومي، بمشاركة جهاز تنمية المشروعات ومشروعك ومديريات التربية والتعليم والزراعة والتضامن الاجتماعي والشركات الخاصة.

كما أعلن تنفيذ 40 قافلة طبية وبيطرية واجتماعية وزراعية ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي على مدار شهر أكتوبر يتخللها إقامة معرض للمنتجات المحلية تحت شعار صنع بأيدينا، ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري في السادس من أكتوبر وتنفيذ طابور فني ورياضي وأمسية فنية في السابع من أكتوبر، ومارثون رياضي في الثامن من أكتوبر.