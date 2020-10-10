التضامن: بدء المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة في 375 قرية

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أوشكت على الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج حياة كريمة، والتي تشمل 143 قرية، في 11 محافظة، مشيرة إلى أن منهم 8 محافظات في الصعيد، و98.5% من القرى الأكثر فقرًا تقع في الوجه القبلي.

وأضافت وزيرة التضامن، في تصريحات صحفية، أن المرحلة الأولى تمت بالشراكة مع 23 جمعية أهلية، وبتمويل بلغ قيمته 675 مليون جنيهًا، لافتة أن المرحلة الثانية من حياة كريمة تضم 232 قرية، إضافة إلى 3 محافظات جديدة، ليصل إجمالي عدد القرى 375 قرية، منوهة أنه سيتم زيادة عدد الجمعيات الأهلية المشاركة في البرنامج.

وأوضحت "القباج"، أن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة من المقرر ستبدأ في أكتوبر الجاري، وذلك عقب اجتماع الوزارة مع الجمعيات الأهلية الشريكة، وبالتنسيق مع وزارتي التخطيط، والتنمية المحلية التي تعمل على البنية التحتية الثقيلة، والمرافق، وأن الوزارة تركز في المرحلة الثانية على التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر فقرًا، والتوعية المجتمعية.

استهداف الأسر الأولى بالرعاية

من جانبه قال خالد عبد الفتاح ، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن، إنه يتم استهداف الأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن التعامل يتم بشكل مباشر مع السكان إلى جانب أن الجمعيات الأهلية لا تنتهي بنهاية مدة التنفيذ، مؤكدًا أن علاقتهم بالقرى متواصلة طوال فترة المبادرة، حيث تم استهداف 143 قرية في السنة الأولى، إلى جانب قرى المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أنه يتم العمل بشكل تراكمي كل سنة: "الجمعيات يكون لديها قرى جديدة، إلا أن علاقتها بالقرية القديمة لاتنتهي".