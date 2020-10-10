تبدأ غدا.. خطوات تقديم تظلمات الدور الثاني لطلاب الثانوية المؤجلين

أعلن الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة المؤجلين، الذين تعرضوا لظروف قهرية منعتهم من أداء امتحان الدور الأول، وحصلوا على موافقة لأداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية، وتغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين، باعتبارها فرصة ثانية لهم.

وتستعرض "الوطن" مواعيد فتح باب التظلمات، وآخر موعد للتظلم، والخطوات المتبعة عند تقديم التظلمات، وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مواعيد تظلمات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة المؤجلين

قال نائب الوزير لشؤون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنّه جرى التنبيه على لجان النظام والمراقبة بفتح باب التظلمات لمدة (5) أيام، تبدأ غدا الأحد الموافق 11/10/2020 وتنتهى يوم الخميس 15/10/2020 أي قبل موعد بدء الدراسة.

خطوات تقديم تظلمات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة المؤجلين

وأوضح حجازي، أنّ التظلمات تتم بذات الشروط والقواعد التي تم الإعلان عنها سلفًا، وهي كالتالي:

ـ تسديد مبلغ 100 جنيه، عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك المصرية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، على حساب رقم 2/88040/450/9، بالبنك المركزي المصري، أو الحساب رقم 1543070416719000014 بالبنك الأهلي المصري، أو الحساب رقم 1050001000036407 ببنك مصر.

ـ يقدم الطالب طلبا للاطلاع على كراسة الإجابة، لمندوب لجنة النظام والمراقبة الموجود في المديريات التعليمية التي تتبع اللجنة، أو في المقار التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد.

ـ يطلب الطالب أو ولي الأمر، التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به إيصال السداد وشهادة الدرجات وصورة البطاقة.

ـ يمكن للطالب أو ولي الأمر الاطلاع على كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة، ومن يتخلف عن الموعد ليس من حقه التقدم لتظلم آخر.

ـ الاطلاع على كراسة الإجابة يتم من خلال صورة ضوئية فقط، وليست الأصلية، ويشترط أن يحضر الطالب بنفسه، وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده في الحالات الآتية..

1ـ وجود أجزاء من الإجابات غير المقدرة في ورقة الإجابة، أو أنّ تجميع الدرجات غير مطابق، أو أنّ هناك خطأ في تجميع الدرجات.

2ـ يتواصل الطالب مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه.