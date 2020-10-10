استمرار حظر التجمعات بمصيف بلطيم ولوحات إرشادية بقرى مطوبس

شهدت مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، أعمال نظافة وتجميل، بالإضافة لمنع التجمعات بشواطئ المصيف، كما شهدت قرى مركز مطوبس وضع لوحات إرشادية عند مداخلها، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأشرف جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على أعمال تجميل قرى مطوبس، ووضع 3 لوحات إرشاديه بمدخل قرية "منية المرشد"، تضم جميع المصالح الحكومية، والمرافق العامة، بالإضافة إلى حملة رفع جميع المخلفات بها، لإظهارها بأبهى صورة، كما تفقد مستشفى مطوبس المركزي.

ووجه رئيس مدينة مطوبس بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة، وتوفير المستلزمات الطبية، مشدداً على عدم التقصير في العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما اطمأن على حالة لمرضى بعدد من الأقسام، وناقشهم في مستوى الخدمة الطبية، والمشكلات التي يعانون منها، للعمل على سرعة حلها.

وتابع العميد هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملات النظافة والتجميل وأعمال تهذيب ورعاية الأشجار، وتنسيق الحدائق، لرفع مستوى النظافة العامة، حفاظاً على الشكل الحضاري والسياحي للمدينة، وتابع رفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات داخل المناطق أولاً بأول.

كما أشرف "عبد القوي" على منع أي تجمعات، وعدم تواجد المواطنين بالشواطئ، بالتعاون مع شرطة المصيف، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق كافة الشواطئ العامة، موجهاً بضرورة المرور والمتابعة الدورية واليومية على جميع الأعمال داخل المدينة، التي تشكل إحدى ركائز ومتطلبات القطاع السياحي.

وأصدر محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، قراراً في 28 مارس الماضي، بإغلاق جميع شواطئ مدينة مصيف بلطيم، وشاطئ مدينة مطوبس، لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، والحد من انتشاره، في إطار الإجراءات الصحية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة الفيروس.

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن ديوان عام المحافظة، فإن هذا الإجراء جاء في إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم تلك الشواطئ، وفقاً للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.