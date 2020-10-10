"تموين الأقصر" تتحفظ على عدد كبير من بطاقات المواطنين لدى المخابز

شنت مديرية تموين الأقصر، حملة على المخابز البلدية المدعمة، برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل أول الوزارة، و تحت إشراف عبد الرازق الصافي مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية .

أسفرت الحملة عن ضبط كميات من البطاقات التموينية بأحد المخابز بنجع الخطبة بغرض استخدامها في تسجيل مبيعات وهمية للمخبز للحصول على الدقيق .

وناشد وكيل وزارة التموين بالأقصر المواطنين بعدم ترك البطاقات التموينية الخاصة بهم لدى المخابز البلدية المدعمة، وذلك حفاظًا على حقوقهم من حصص الخبز والسلع ومنع إهدار الدعم.

وأكد وكيل الوزارة على أنه فى حال ثبوت احتفاظ أي مخبز أو منشأة تموينية ببطاقات تموينية سيتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأوضح صلاح أن البطاقات المتحفظ عليها والتي يتم ضبطها عن طــريق الحــملات التموينية المســتمرة بمتابعة مفتشين التموين سيتم إلغائها نهائيا في حالة التكرار وعدم استخراج بطاقة حديثة مرة أخرى.

وأشار إلى أنه تم تحــرير محضــر بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة، بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وكانت مديرية التموين بالأقصر، قد افتتحت السبت الماضي، معرض "أهلًا مدارس" بأسعار مخفضة، بمدينة إسنا جنوب المحافظة، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

والمعرض يقام في الطابق الثاني بمول الزهراء بشارع أحمد عرابي بمدينة إسنا، ويعطي أفضلية في وضع أكبر نسبة تخفيضات على المستلزمات المدرسية تتخطى حاجز 40% مقارنة بالأسعار في الأسواق الخارجية، وهذا نتيجة التسهيلات والتيسيرات التي قدمتها الدولة للتجار في المعرض الذي يضم جميع مستلزمات المدارس من ملابس وشنط وأدوات مكتبية وأحذية وزي مدرسي لكافة المراحل التعليمية.