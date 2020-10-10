حملة القائمة الوطنية من أجل مصر تدشن أول مؤتمراتها من قرية شبرا هارس

عقد أهالي قرية شبرا هارس، بمركز طوخ في القليوبية، مؤتمرا جماهيريا لدعم وتأييد مرشحي حزب مستقبل وطن لمجلس النواب والنائب أحمد بدوي مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر.

وخلال المؤتمر أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومرشح الحزب بالقائمة الوطنية "من أجل مصر"، أن المشاركة فى الانتخابات بقوة تعكس اهتمامات وحرص المصريين على وجود غرفة تشريعية قادرة على سن حزمة من التشريعات لاستكمال بناء مصر الحديثة، واستكمال سلسلة الإنجازات التى بدأتها الدولة خلال السنوات السابقة، بالإضافة لتطبيق اللامركزية على أرض الواقع.

وأضاف "بدوي"، أن الجماهير الحاشدة بايعت مرشحي حزب مستقبل وطن تقديرا لما يبذله من جهود فى خدمة الوطن والمواطن، حيث عبرت الكلمات التى ألقيت في المؤتمر عن امتنانهم وسعادتهم بترشيح مجموعة طيبة توثر على نفسها وتهتم بالمصلحة العامة.

وأوضح أن الحاضرين في المؤتمر تعهدوا بالدعم الكامل ودعوة ذويهم لتأييد مرشحى الحزب لما لمسوه من رغبة صادقة لدى الحزب فى الارتقاء بمستوى المواطن في كل أنحاء مصر.

ودعا "بدوي" المصريين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم والتعبير عن إرادتهم بكل حرية، في انتخابات مجلس النواب التي ستقام يومي السبت والأحد 7 و8 من الشهر المقبل.

فيما قال عزيز سابق، مرشح مجلس حزب مستقبل وطن لمجلس النواب على النظام الفردي رقم (2) ورمزه (الكتاب)، إن انتخابات مجلس النواب تمثل استكمالًا للمؤسسات الدستورية والنيابية واستكمالا للعملية الديموقراطية وأدوار الرقابة والتشريع التي بدأت بمجلس نواب 2015، وتعزز بوجود غرفة رقابية وتشريعية تحمل صلاحيات تعزز دولة سيادة القانون ورقابة الشعب على أداء الحكومة من خلال ممثليه المنتخبين.

وأضاف "سابق"، أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية، الانتصار في معركتي البناء والبقاء ومواجهة التحديات الصعبة السياسية والاقتصادية، وعودة مصر إلى مكانتها الإقليمية والدولية وبناء المؤسسات الدستورية والتشريعية وإجراء الإصلاحات الاقتصادية وإقامة المشروعات القومية المختلفة.

وأوضح، أنه على الرغم من تزايد التحديات إلا أن الشعب المصري بما يحمله من وعي وإيمان بالمشروع الوطني للقيادة والدولة المصرية، قادر على تجاوزها وتحقيق الانتصار، داعيًا المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب بكثافة مع ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما أعرب أسامة فتحي عبدالرحمن، مرشح حزب مستقبل وطن، بدائرة مركز ومدينة طوخ وقها رقم (1) ورمزه (القلم)، عن سعادته بتواجده بين أهله، ومحبيه في قرية شبرا هارس، مؤكدا أنه لم يشرع في الترشح إلا بناء على رغبة من أهالى الدائرة وشباب وفتيات مركز ومدينة طوخ.

وأضاف "عبدالرحمن"، أن كرسي البرلمان ليس ملكا للنائب، ولكنه ملك أهالى الدائرة جميعًا، وهم من يقررون من يعتلى هذا الكرسى، مطالبا بعدم الانسياق وراء الشائعات التي يروجها البعض، موجها الشكر والاحترام والتقدير لكل رجال وسيدات مركز ومدينة طوخ وقها.

وأعرب الحاضرون في المؤتمر عن سعادتهم وتعهدوا بالدعم الكامل ودعوة ذويهم لتأييد مرشحي الحزب والقائمة الوطنية، لما لمسوه من رغبة صادقة فى الارتقاء بمستوى الخدمات لأبناء الدائرة، حيث عبرت الكلمات التى ألقيت في المؤتمر عن امتنانهم وسعادتهم والاهتمام بالمصلحة العامة.

حضر الاجتماع، الذي تم بمقر الحزب، عدد من رجال وسيدات وشباب وفتيات الوحدة المحلية بترسا بالإضافة إلى بعض مشايخ وعمد مركز طوخ ومحافظة القليوبية، وقيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية.