حقيقة غضب وفاء الكيلاني من تامر حسني: "بيعتذر قبل الحلقة"

"مشاكلك كترت يا تامر"، كلمات قالها الفنان أحمد السقا، تعليقًا على ما قالته مقدمة برنامج "السيرة" وفاء الكيلاني، بحق المطرب تامر حسني وقولها "كلنا مسامحينه".

وأبدى أحمد السقا، اندهاشه من كلمات وفاء الكيلاني بحق تامر حسني وردها "كلنا مسامحينه"، حيث علق السقا متعجبًا: "كلنا مسامحينه.. آه مشاكلك كترت يا تامر".

ووفقًا لمصادر، فإن المذيعة وفاء الكيلاني غاضبة من تامر حسني الذي اعتذر عن عدم حضور برنامجها الجديد "السيرة"، والذي كان أول ضيوفه أحمد السقا، وأن هذه الواقعة كررها "تامر" أكثر من مرة مع "الكيلاني"، حيث تكرر اعتذاره عن عدم الظهور معها في اللحظات الأخيرة للبرامج التي سبق أن قدمتها قبل ذلك، منها "المتاهة".

وخلال برنامج "السيرة" المعروض عبر قناة "دي إم سي"، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، كشف الفنان أحمد السقا عن استيائه مما فعله الفنان تامر حسني معه في فيلمه الأخير "الفلوس"، بعد أن انتشرت بوسترات للفيلم عليها صورة أحمد السقا.

وقال "السقا"، خلال استضافته في "السيرة" حينما سألته المذيعة عن شخص مستاء منه: "تامر جاملني في مسلسلي ولد الغلابة وظهر في أحد المشاهد، وقمت بنفس الأمر بالظهور فى مشهد بفيلمه الفلوس، ولكن مع طرح الفيلم فى دور العرض وجدت بوسترات للفيلم منتشرة عليها صورتي ومكتوب عليها بطولة أحمد السقا".

وأضاف: "قمت بالاتصال بتامر، وقال لي إنه لا يعلم شيئًا عنها، وأنها من صنع الجمهور، وربما تكون الشركة المنتجة هي من فعلت ذلك وليس هو، ولكني حزين مما حدث، لأنه يستحيل أن يحدث هذا الأمر بدون علم تامر، من معرفتي بتامر أنه لا يفعل ذلك، ولكن ربما لم يهتم بالموضوع".

وتابع: "لو قابلت تامر وقال لي كلمتين سينتهي الموضوع، وأنا مسامحه، ولكن ما حدث ليس من الجيد أن يحدث".