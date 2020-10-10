الأوقاف تفتتح 44 مسجدا في 11 محافظة الجمعة المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف أنّها تستعد لافتتاح (44) مسجدًا الجمعة المقبل في 11 محافظة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر إلى 383 مسجدًا حتى تاريخه، فضلًا عن المساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة المقبل.

وكانت وزارة الأوقاف افتتحت 23 مسجدًا على مستوى الجمهورية أمس الجمعة، شملت افتتاح 7 مساجد في محافظة شمال سيناء، ومسجدين في محافظة الإسكندرية، من تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر حتى تاريخه 339 مسجدًا، بزيادة 25 مسجدًا عن الخطة التي كانت مستهدفة 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مسجد الشهيد العقيد أحمد منسي بسوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب، ومسجد الشهيد رقيب أول مصطفى أحمد مصطفى بمحور المحمودية بالإسكندرية.

وناشد الوزير المصلين الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي، حتى يمكن مواصلة فتح المساجد، مؤكدة استمرار الإجراءات الوقائية من عدم فتح المجال لزيارة الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنائز أو أي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها، وعدم فتح دورات المياه، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بعشر دقائق، وتعليق الدروس والندوات وعدم السماح بإقامة أي أمسيات دينية أو ابتهالية أو خلافه.

وأوضح الوزير أنّه في ظل الظروف الراهنة لا حرج على من يصلي الجمعة ظهرًا في بيته سواء أكان من كبار السن أم من أصحاب الأمراض المزمنة، أم كان ذاك تخوفًا من الإصابة بفيروس كورنا أو تحوطًا من الإصابة به، أم كان ذلك بنية عدم إحداث تزاحم في ظل هذا الفتح الجزئي للمساجد، إلى أن يأذن الله بزوال الداء وفتح المساجد فتحًا كليًا كاملًا.