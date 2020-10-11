رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 11-10-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:07 ص | الأحد 11 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

يتميز مولود برج الثور بكونه شخصية صبورة، بالرغم من كونه عنيد، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة "حظك اليوم" لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. لا تبدأ جديدا ولا تهمل اليوم واجباتك تجاه عملك وأفراد عائلتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم تحكّم في إظهار انفعالاتك وقد يساعدك الفلك على اكتشاف عدم إخلاص البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم السبت 10-10-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الجمعة 9-10-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الخميس 8-10-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 7-10-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي