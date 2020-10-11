حظك اليوم الأحد 11-10-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الثور بكونه شخصية صبورة، بالرغم من كونه عنيد، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة "حظك اليوم" لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. لا تبدأ جديدا ولا تهمل اليوم واجباتك تجاه عملك وأفراد عائلتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم تحكّم في إظهار انفعالاتك وقد يساعدك الفلك على اكتشاف عدم إخلاص البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.