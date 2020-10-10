حظك اليوم السبت 10-10-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور دقيق في تنفيذ أعماله، ويثابر ليصل لأفضل النتائج وينجح في حياته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة "حظك اليوم" لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

أنت اليوم لامع وتعرف كيف تبدو متميزا بأفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدخر لك أوقاتا ممتعة تقضيها مع الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.