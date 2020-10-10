مصادر: تنسيق الأزهر 2020 سيشهد ارتفاعا بنسبة 1% على الأقل

أكدت مصادر بجامعة الأزهر، أن مؤشرات تنسيق الأزهر 2020 والذي ستعلن نتيجته بعد ساعات قليلة، سيشهد ارتفاعا ملحوظا عن العام الماضي، بنسبة 1% على الأقل.

وأوضحت المصادر، أن سبب ارتفاع مؤشرات التنسيق عن العام الماضي، يعود لحصول طلاب الثانوية الأزهرية هذا العام على مجاميع مرتفعة أكثر من العام الماضي في الدورين الأول والثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.

ونوهت المصادر إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل مرة أخرى للمتخلفين عن التسجيل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وتابعت، إنه سيتم توزيع طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية على كليات القاهرة والأقاليم، طبقًا للتوزيع الجغرافي؛ بحيث يتم قبول الناجحين بالكليات القريبة من مقار إقامتهم بالمحافظات.

وأشارت إلى أنه سيتم تفعيل "تقليل الاغتراب" بشكل أكبر خلال العام الجامعي المقبل؛ لعدم حدوث تكدسات بالكليات أو وجود أعداد كبيرة بالفرقة الواحدة أو بالمدينة الجامعية، لعدم انتشار أي أمراض أو فيروسات؛ خصوصًا أن الدراسة تكون معظمها في فصل الشتاء، وسيطبق في جميع كليات الجامعة عدا الكليات التي ليس لها مُناظر في أي فرع من الفروع فهذه خارج قاعدة التوزيع الجغرافي مثل كلية اللغات والترجمة والاقتصاد المنزلي وكلية الدعوة والدراسات الإسلامية والعربية وكلية الإعلام وكلية التربية الرياضية.

جدير بالذكر أن جامعة الأزهر تمتلك 84 كلية و11 معهد، منها معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنات بالقاهرة، ومعهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنات بالقاهرة، ومعهد إعداد فني قواعد البيانات بكلية العلوم بنات بالقاهرة، ومعهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين القاهرة، ومعهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين بالقاهرة، ومعهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين بأسيوط، ومعهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين بأسيوط، ومعهد إعداد فني قواعد البيانات بكلية العلوم بنين بأسيوط.