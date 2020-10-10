مصادر: تنقية كشوف "الـ500 جنيه" للعمالة غير المنتظمة وراء تأخر الصرف

كشفت مصادر حكومية في اللجنة العليا لادارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن الأسباب التي دفعت الحكومة لتأجيل مواعيد صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة .

حذف المستفيدين من برامج أخرى

وأضاف المصدر، لـ"الوطن، أنّ من بين الأسباب، إعادة تنقية قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة، مثل وزارة الصحة لمراجعة المتوفين، لحذفهم من كشوف المستفيدين، وكذلك مع وزارة التضامن الاجتماعي، لحذف الذين أدرجتهم الوزارة في كشوف صرف معاشات مبادرات تكافل وكرامة، وحياة كريمة، ومعاشات الضمان الاجتماعي.

تحديث البيانات

وقال المصدر، إنّ اللجنة طلبت من وزارة القوى العاملة، الإسراع بالانتهاء من تحديث البيانات، موضحا أنّه قد تقرر اللجنة فتح باب التسجيل لعمالة جديدة للحصول على منحة الـ500جنيه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، كوفيد 19 المستجد، بصرف منحة جديدة للعمالة غير المنتظمة، بإجمالي 1500 جنيه تصرف حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، على 3 مراحل، مساهمة من القيادة السياسية والدولة في تخفيف الأعباء والضغوط المعيشية عن كاهل العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا.

كما أعلنت وزارة القوى العاملة، البدء في تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة للراغبين في الحصول على المنحة المقدرة بـ500 جنيه تمهيدًا لمراجعة بيانات المتقدمين قبل بدء الصرف، حيث يتاح التحديث حتى الخميس المقبل.

وعند دخول الموقع، يُطلب منك تسجيل بعض البيانات الضرورية، وتشمل الاسم والرقم القومي والمهنة وبيانات أخرى يجب إضافتها، إلى جانب إضافة رقم تليفون محمول يعمل للتواصل مع الشخص من خلاله.

وقالت مصادر، لـ"الوطن"، إنّ خطوة تحديث البيانات تأتي تمهيدًا لصرف الدفعة الرابعة، ويتم مراجعة البيانات الخاصة بالفئات التي حصلت على المنحة سابقًا، وتطلب منها تحديث البيانات للتأكد من استمرار احقيتها في الحصول على المنحة.

وبحسب المصادر، فلن تعتمد الحكومة على قاعدة البيانات الخاصة بصرف الدفعات السابقة، مؤكدة أنّ من يستحق فقط سيتم الصرف له.

يذكر أنّ العمالة غير المنتظمة المستفيدة من منحة الرئيس، ستصرف المنحة الثانية عن طريق كارت ATM الذي تسلموه قبل ذلك خلال صرف المنحة الأولى، إذ يتم تفعيل الكارت مع الإعلان عن بدء الصرف، وتستطيع العمالة غير المنتظمة صرف المنحة من 14 ألف ماكينة صرف آلي بجميع المحافظات.