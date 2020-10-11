حظك اليوم الأحد 11-10-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء لديه قدرة كبيرة على تحمل التعب والإرهاق، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تتجنب الزهو بنفسك وأن تعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للوحدة وقد تفتر مشاعرك، اصبر ليومين حتى تتحسن الأحوال.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.