الشرقية: 3 مراكز تحقق 25% من الخطة الاستثمارية لـ2021

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بنطاق كل مركز ومدينة وحي، للتعرف على نسب التنفيد وتقييم الأداء والوقوف الفوري على المشكلات التي تقف حائلاً دون استكمال تلك المشروعات، ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، في تصريحاته اليوم السبت، أن مراكز ومدن وأحياء "أولاد صقر"، و"صان الحجر القبلية"، و"حي أول الزقازيق" قد حققت نسبة 25%، وهي النسبه المستهدفة لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية خلال الربع الأول للخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي الجاري 2020 / 2021.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعقد لقاءات دورية مع الجهات المنفذة للمشروعات، لتقديم الحلول اللازمة ودفع عجلة العمل بها، للارتقاء بمنظومة العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح عادل عبد العزيز، مديرالإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، أن اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بلغت 608 ملايين و185 ألف جنيه، من الخزانة العامة، بالإضافة إلى مبلغ 33 مليون و360 ألف جنيه تمويل ذاتي، ليصبح إجمالي اعتمادات الخطة 641 مليون و378 ألف و500 جنيه، مشيراً إلى أن متوسط نسبة تنفيذ الخطةفي مختلف مدن ومراكز المحافظة بلغت 27%، حيث حقق قطاع النقل والمواصلات نسبة 26%، والكهرباء 55%، وتحسين البيئة 36%، وتدعيم الوحدات المحلية 4%، والأمن والإطفاء والمرور بنسبة تنفيذ 1%.