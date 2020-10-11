حظك اليوم الأحد 11-10-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يفضل مولود برج الميزان العمل في فرق أو مجموعات، ويستطيع النجاح في ذلك لتمتعه بحسّ فني واجتماعي.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم والأولوية لديك اليوم لتحقيق النجاح والربح وتسيطر جيدا على أدواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تعدك بتوافق حقيقي مع المحيطين بك مما يشعرك بالسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.