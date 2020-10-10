تويوتا تطلق الجيل الجديد من RAV4 2021 بنظام الدفع الرباعي

أعلنت شركة تويوتا عن إطلاق الطراز الجديدة من 2021 RAV4 Hybrid، والذي يتوفر فيه نظام تعليق العجلات، والإطارات المصممة خصيصًا للقيادة على الطرق الوعرة، وذلك وفقاً لما نشره موقع الشركة.

ويضيف نظام الدفع الرباعي المتجه ديناميكيًا مع تقنيات التحكم على الطرق الوعرة، المزيد من المغامرات في قيادة السيارة.

وجرى تصنيف RAV4 TRD Off-Road لسحب مقطورة تصل إلى 3500 رطل، وتم تصميم نظام التعليق TRD Off-Road لتعزيز التحكم في الجسم وعزل الصدمات الصغيرة للمساعدة في تنعيم الممرات وشوارع المدينة الوعرة.

وتأتي السيارة بمحرك سعة 2.5 لتر و 203 حصان رباعي الأسطوانات، مع ناقل حركة أوتوماتيكي ذي 8 سرعات مع ناقل حركة أوتوماتيكي مباشر، مع القدرة على الانطلاق من 0 إلى 60 ميل في الساعة في 5.7 ثانية، مما يجعله أسرع طراز بأربعة أبواب في تشكيلة تويوتا.

ويحتوي RAV4 Prime أيضًا على ما يصل إلى 42 ميلاً حسب وكالة حماية البيئة (EPA) على البطارية وحدها بشحنة واحدة، ما يجعله أعلى نطاق EV من أي سيارة هايبرد في السوق.

ويتوفر في الطراز الجديد أيضًا العديد من طرازات الأمان، منها نظام ما قبل الاصطدام مع اكتشاف المشاة، ونظام التحكم في السرعة بالرادار الديناميكي كامل السرعة، وتنبيه مغادرة المسار مع نظام المساعدة في التوجيه، ونظام المساعدة على تتبع المسار.

وجرى تجهيز 2021 RAV4 بنظام Star Safety System من Toyota، والذي يتضمن التحكم المعزز في ثبات السيارة، والتحكم في الجر، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، ومساعدة الفرامل، ومقاومة نظام الكبح، وتقنية التوقف الذكي، وتشمل تقنيات السلامة المتوفرة نظام مراقبة النقطة العمياء، مع تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA) ونظام فرملة المرور الخلفية (RCTB).

وجرى تجهيز كل RAV4 بوسائط متعددة من Toyota بما في ذلك Wi-Fi Connect، وApple CarPlay و Android Auto .

ويستخدم نظام الصوت القياسي شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات مثبتة، وتعمل كشاشة عرض للكاميرا الخلفية القياسية.