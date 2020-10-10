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"صحة دمياط": ضبط مستلزمات طبية وأدوية منتهية الصلاحية بـ"صيدليات"

حملات مستمرة ومفاجئة ودورية لضبط سوق الدواء

كتب:

سهاد الخضري
10:09 م | السبت 10 أكتوبر 2020
الحملة

الحملة

شنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط و بإشراف الدكتورة جيهان الديب مدير عام الإدارة العامة للصيدلة والدكتورة فاطمة رشاد مدير إدارة التفتيش الصيدلي، حملة بالتفتيش على عدد من العيادات و مراكز التحاليل و الأشعة و الصيدليات العامة داخل نطاق محافظة دمياط.

أسفر التفتيش عن ضبط كميات من المستلزمات و الكيماويات معدة للاستخدام منتهية الصلاحية و كذلك كميات من الأدوية منتهية الصلاحية كما تم جميع المضبوطات و عمل المحاضر اللازمة لذلك بمعرفة المفتشات وتسليمها للشرطة لإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات.

يأتي ذلك في إطار الحملات المستمرة المفاجئة و الدورية لضبط سوق الدواء و توفير أفضل خدمة صيدلية للمرضى وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة و السكان .

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