"صحة دمياط": ضبط مستلزمات طبية وأدوية منتهية الصلاحية بـ"صيدليات"

شنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط و بإشراف الدكتورة جيهان الديب مدير عام الإدارة العامة للصيدلة والدكتورة فاطمة رشاد مدير إدارة التفتيش الصيدلي، حملة بالتفتيش على عدد من العيادات و مراكز التحاليل و الأشعة و الصيدليات العامة داخل نطاق محافظة دمياط.

أسفر التفتيش عن ضبط كميات من المستلزمات و الكيماويات معدة للاستخدام منتهية الصلاحية و كذلك كميات من الأدوية منتهية الصلاحية كما تم جميع المضبوطات و عمل المحاضر اللازمة لذلك بمعرفة المفتشات وتسليمها للشرطة لإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات.

يأتي ذلك في إطار الحملات المستمرة المفاجئة و الدورية لضبط سوق الدواء و توفير أفضل خدمة صيدلية للمرضى وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة و السكان .