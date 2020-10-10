سامي مغاوري: محدش بيقدرني ماديا ولا معنويا وبضطر أسكت

أبدى الفنان سامي مغاوري، استياءه الشديد من طريقة التعامل معه بالشكل الذي لا يليق بتاريخه الفني، وعدم تقديره بالشكل المادي والمعنوي، وذلك من خلال ما أسماه بـ"فضفضة" عبر موقع "فيسبوك"، بحسب قوله.

وكتب مغاوري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "صباح الخير عليكم، أفضفض معاكم شوية، أنا واحد من جيل الممثلين السابق من زمن مضى بحلوه ومره ومع ذلك مابحبش أقعد أقارن بين زمنا والزمن دلوقتي".

وتابع: "لا أقول شوفوا تمثيلنا من تمثيلكم ولا درامتنا من درامتكوا لأن كل زمن له جماله وعناصره وظروفه، وبتجاوز في أحيان كتير عن إهدار حقي أو عدم تقديري المادي والمعنوي، وبقول المهم الفن وشغلك والناس اللي بتحبهم وبيحبوك".

واستطرد، "وعلى سبيل المثال مسلسل حيتعرض وأنا من أبطال العمل وبعدين مالاقيش أي تنويه عن وجودي في العمل لا بوست ولا بوستر ولا حتى اسمي في أي خبر، بسكت مضطر، وبتمنى النجاح للعمل وبتبقى دي كل أمنياتي، لكن ما يتعلق بأخلاق المهنة مبسكتش وصوتي بيعلى".

وتابع: "على سبيل المثال لما منتج فني يكلمك في عمل وبعدين المخرج يكلمك ويقول فيك شعر ويجي أوان الاتفاق على الفلوس، فتطلب الرقم الغلبان اللي بيزق الحياة معاك فتلاقي مدير الإنتاج، جاتله صدمة فتقعد تتفاوض معاه ويقولك طيب أنا حرجع للشركة وأرد عليك".

وأضاف، "وتستنى 3 أو 4 أيام وبعدين تلاقي خبر على الفيسبوك بأسماء الأبطال وفيهم الممثل اللي جابوه مكانك، من غير حتى ما حد يكلمك ويعتذر لك حتى إنك مش موجود معانا للأسف، أو خيرها في غيرها، أنا بقى أسمي اللي بيحصل ده إيه؟ حتعمل إيه لما وشك ييجي في وشي؟!، عموما الأيام بيننا بس في زماننا بقى ماكنش ده ممكن يحصل".