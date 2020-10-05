سامي مغاوري: يسرا تحب مساعدة من يعملون معها.. والمليجي فنان بالفطرة

قال الفنان سامي مغاوري إنه شارك مع الفنانة يسرا في الكثير من الأعمال، كما أن الفنانة يسرا تحب مساعدة من يعملون معها، موضحا أنه شاركها في أكثر من مسلسل، وفيلم دم الغزال.

وأضاف "مغاوري" خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أنه تعامل مع الفنان محمود المليجي، موضحاً أنه كان فناناً بالفطرة كما أنه كان طيب القلب، وكان دائما ينصحني كثيراً، قائلا: "والفنان محمود مرسي كان طيب جداً".

قال الفنان سامي مغاوري، إنه تخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس دفعة عام 1980، مشيراً إلى أنه يحب عمله كثيرا، ولذلك يقدم فنه للجمهور وليس لنفسه، كما أنه يجب أن يجتهد في عمله من خلال تجسيد الشخصيات في الأعمال الفنية.

ويشارك سامي مغاوري في مسلسل "قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ 50 حلقة، بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، محمد أنور، إسلام جمال، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

وتدور أحداث "قوت القلوب" في إطار كوميدى اجتماعي من واقع الحياة، حول شخصية "قوت"، التي تعمل كمدرسة تحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته، بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل.