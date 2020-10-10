"أمطار خفيفة ورياح وشبورة" خلال الأيام الثلاثة المقبلة

تنبأ خبراء هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار خفيفة، خلال الـ72 ساعة المقبلة، مع وجود نشاط لحركة الرياح تكون مثيرة للأتربة ببعض المناطق، مشيرة إلى وجود اضطرابات بالملاحة البحرية، وانتشار للشبورة الكثيفة في الصباح ببعض المناطق.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار، ونشاط الرياح، والشبورة المائية، وفقًا لما حددته هيئة الأرصاد الجوية، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خريطة سقوط الأمطار الأحد 11 أكتوبر

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد للجوية عن احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، بنسبة تصل لـ30% يصاحبها رياح معتدلة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، تصل فرصتها إلى 30% مع نشاط لحركة الرياح بتلك المناطق، يصاحبه اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

خريطة سقوط الأمطار الاثنين 12 أكتوبر

توقع الخبراء عدم سقوط أمطار يوم الاثنين، مع وجود نشاط لحركة الرياح بمناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر، بالإضافة إلى وجود شبورة مائية تكون كثيفة بالصباح على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

خريطة سقوط الأمطار الثلاثاء 13 أكتوبر

أوضحت الهيئة أن فرصة سقوط الأمطار تنعدم يوم الثلاثاء، مشيرة إلى وجود انتشار كثيف للشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وذكرت الهيئة أنّ شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي يمتد حتى شمال الصعيد، فيما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط، غدًا، الأحد، تكون خفيفة إلى معتدلة يصل ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة يصل ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر، إلى مترين ونصف المتر والرياح شمالية غربية.