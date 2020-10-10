محافظ الشرقية: دورات لتنمية مهارات رؤساء وحدات "تكافؤ الفرص"

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمجهودات وحدة "تكافؤ الفرص" بالديوان العام، لما تقدمه من دورات تدريبية لتنمية مهارات رؤساء وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية التابعة لها، وتنظيم ندوات تثقيفية وصحية لتعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكافة أشكال الظواهرالسلبية بالمجتمع، من خلال التوعية بمخاطر الزواج المبكر على الفتيات، والآثار السلبية للزواج غير الرسمى على الأسرة والمجتمع، فضلاً عن تعزيز قدرة المرأة على مواجهة المخاطر فى بيئة العمل والحياة العامة.

وأكد محافظ الشرقية على الدور الكبير للمرأة في المجتمع، باعتبار أنها جزء لا ينفصل منه، بل مكون أساسي له، مؤكداً على ضرورة استمرار تنظيم الندوات والدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالوحدات الفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبها، أشارت غادة زاهر، مديرة وحدة "تكافؤ الفرص" بالديوان العام، أن الوحدة قامت بتنظيم الدورة التدريبية الثالثه لتنمية مهارات رؤساء وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية التابعة لها، بحضور 28 مستفيداً، وذلك بمركز التدريب الإداري التابع للديوان العام، ولمدة 4 أيام.

وتم خلال الدورة تقديم محاضرات للتعريف بوحدة تكافؤ الفرص واختصاصها وأهدافها، ومكتسبات المرأة في الدستور المصري وقانون الخدمة المدنية، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2020، وإحصاءات النوع الاجتماعى والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، ومدونة السلوك الوظيفي والتفاوض وكيفية بناء فريق العمل.

وأضافت مديرة وحدة تكافؤ الفرص أنه في إطار اهتمام الوحدة برفع الوعي الصحي لدى السيدات، لمواجهة أمراض سرطان الثدي، قدمت الدكتورة رشا نتعي، مدير العيادة الصحية بالمحافظة، والدكتورة أماني مراد، المشرف على حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي ومسئول التثقيف الصحي بمديرية الشئون الصحية، محاضرة عن كيفية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وطريقة الفحص الذاتي وطرق العلاج.

كما تم استعراض خطوات التعايش مع فيروس "كورونا"، وطرق الوقاية منه، وكيفية التفريق بينه وبين الإنفلونزا الموسمية.

شارك في تقديم المحاضرات فخري عبد العزيز، مستشار المحافظ والمشرف العام على مركز التدريب الإداري، والدكتور محمود الوجيه، وكيل مركز التدريب الإداري بالمحافظة.