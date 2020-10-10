توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. مائل للحرارة وأمطار خفيفة ورياح نشطة أحيانا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان خاص بها، توقعات حالة الطقس لمدة ثلاثة أيام مقبلة بداية من غد الأحد إلى الثلاثاء المقبل 13 أكتوبر، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا.

وعن حركة الرياح، تكون معتدلة وتنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر ما يؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية علي خليج السويس والبحر الأحمر وذلك الأحد والاثنين، كما تنشط على شمال وجنوب الصعيد يوم الأحد فقط.

وعن توقعات سقوط الأمطار فتكون خفيفة يوم الأحد على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء على أقصى الغرب ومناطق من جنوب سيناء، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى.

طقس الأحد 11 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

طقس الاثنين 12 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

طقس الثلاثاء 13 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24.