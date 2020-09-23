أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، بدأ فصل الخريف جغرافيا على مصر، اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر، ويستمر لمدة 3 أشهر، لينتهي الأحد 20 ديسمبر.

وأشارت أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد شديد الحرارة علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا.

وأضافت الهيئة، أن الرياح معتدلة علي الوجه البحري تنشط أحيانا علي القاهرة والسواحل الشمالية، ونشطة علي جنوب سيناء، ما يؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية وجنوب الصعيد وتكون مثيرة للرمال، ما يؤدي إلي انخفاض الرؤية الأفقية.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة (30%) علي مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، ويبقي التحذير من الشبورة المائية صباحا علي القاهرة والوجه البحري.

وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية، ففي البحر المتوسط يكون ارتفاع الموج معتدل من متر ونصف إلي مترين وتكون الرياح شمالية غربية، وفي البحر الأحمر تكون ارتفاع الموج معتدل إلى مضطرب من مترين إلي مترين وربع.

وعن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية اليوم الأربعاء

مكة 46 29

المدينة 43 27

الرياض 41 25

المنامة 39 31

أبو ظبي 41 29

الدوحة 39 30

الكويت 45 27

دمشق 34 14

بيروت 30 26

عمان 31 17

القدس 28 20

غزة 31 24

بغداد 41 24

مسقط 36 29

صنعاء 27 11

الخرطوم 40 27

طرابلس 36 26

تونس 31 22

الجزائر 27 20

الرباط 27 17

أنقرة 30 14

إسطنبول 26 16

إسلام أباد 36 21

نيودلهي 32 25

جاكرتا 34 24

بكين 23 16

كوالالمبور 31 25

طوكيو 22 19

أثينا 29 20

روما 26 17

باريس 22 12

مدريد 24 14

برلين 27 15

لندن 18 19

مونتريال 22 12

موسكو 21 10

نيويورك 25 17

واشنطن 27 13

نواكشوط 31 25

أديس أبابا 22 11