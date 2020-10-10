"التعليم" تعلن الفائزين في مسابقة المخترع الصغير وعقول مستنيرة

برعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نظم الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية المسابقة القومية للمخترع الصغير والتكنولوجيا في مجال الاتحادات الطلابية للمراحل الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للطلائع) بمسابقة عقول مستنيرة، وبإشراف الأستاذ أحمد موسى رمضان الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس، وبلجنة مشكلة من أساتذة من كلية الهندسة، وعضو من مكتب مستشار العلوم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأوضح أحمد موسى أن هذه المسابقة تمت على مرحلتين المرحلة قبل النهائية عبر الفيديو كونفرانس بوزارة التربية والتعليم بمعدل 6 محافظات في اليوم من كل مرحلة (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي) ثم التصفية النهائية وإعلان النتيجة للفائزين.

وأضاف موسي أن المسابقة تهدف إلي نشر وتعديل ثقافة البحث العلمي والإبداع، وتبادل الخبرات بين الطلاب والاستفادة من الطاقات العلمية والعملية للطلاب، ومساعدة الطلاب على ربط المادة العلمية بالبيئة المحيطة والاستثمار الأمثل للموارد التي تسهم في توفير الوقت والتكاليف، وإعداد جيل من العلماء والباحثين في المجالات العلمية المختلفة، مشيرًا إلى أن أهم شروط المسابقة هي أن تعتمد فكرة العمل المقدم على الابتكار والتجديد وليس التقليد، ويكون معتمدًا على فكرة علمية، وأن يكون العمل المقدم قابل للتطبيق، لأن حضارة الأمم أصبحت تقاس بما يقدمه أبنائها المخلصين (القيادات الطلابية) من إبداعات وابتكارات لخدمة مجتمعهم ومجابهة تحديات المستقبل من أجل رفعة مصرنا الغالية.

ومن جهتها أضافت الدكتورة عزيزة رجب خليفة مدير عام تنمية مادة العلوم بأن الوزارة تسعى جاهدة لدعم وتطوير تلك المواهب مشددة على أن التلاميذ والطلاب هم المستقبل لا سيما في ظل خطة التنمية المستدامة، مؤكدة على أهمية رعاية ومتابعة وتنمية المبدعين والمبتكرين لكونهم باكورة الإنجاز والإنتاج، وأضافت أن موضوعات المسابقة متنوعة ومنها: روبوت إطفاء للحريق، وعكاز لذوي الإعاقة البصرية، وفلتر صديق البيئة (عادم سيارات)، وذراع متعدد الأغراض لذوي الهمم (طرف بديل)، وجهاز لكشف تلوث الماء، وتوليد الكهرباء من المطبات الصناعية، ومنظومة ري حديثة تعمل فى الصحراء بنظامين ري تعمل تلقائي عند جفاف التربة، وروبوت لإطفاء الحريق، وغيرها. ومن جهتها، أعربت الأستاذة عزة الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة عن سعادتها بالتعاون المثمر بين الوزارتين وبمشاركة الطلاب بمسابقة برنامج (عقول مستنيرة) فهو استثمار للموهوبين والمبدعين مما كان لهم عظيم الأثر علي المشاركين جميعًا بتبادل الخبرات والمجالات وأوصت بتفعيل وتكرار تلك البرامج والمسابقات.

وقد أعلن موسى أن الفائزين في المرحلة الابتدائية هم: (محمد محمود عبد النبي من الدقهلية بالمركز الأول، وأحمد محمد حسن من الشرقية بالمركز الثانى، وجورج شنودة أسعد من البحر الأحمر بالمركز الثالث، وأحمد عبد الرحمن سيد من القاهرة بالمركز الرابع، ومحمد محمد عزوز من السويس بالمركز الخامس، ويوسف محمد حسنى من الإسماعيلية بالمركز السادس، وفاطمة عاطف عبد اللطيف من كفر الشيخ بالمركز السابع، وعبد الرحمن مراون حسن من شمال سيناء بالمركز الثامن، وأنس محمود عبد العليم من الأقصر بالمركز التاسع، ومعاذ عماد سليمان من جنوب سيناء بالمركز العاشر).

أما في المرحلة الإعدادية فقد فاز: (إبرام نبيل رفعت من بنى سويف بالمركز الأول، وعبد الرحمن عاطف على من الإسماعيلية بالمركز الثاني، وأمير أشرف أمين من القاهرة بالمركز الثالث، وسما نصر الدين عبد المعز من قنا بالمركز الرابع، وهدى عماد سمير الشناوى بالمركز الخامس، ومحمد سمير عبد الحليم من الجيزة بالمركز الخامس مكرر، وإبراهيم عبده صيام من بورسعيد بالمركز السادس، وعمرو عبد الحليم حافظ من سوهاج بالمركز السابع، ومؤمن مختار عبد المنعم من البحيرة بالمركز الثامن، ومحمد محمود ياسين بالمركز التاسع، وفارس السيد فؤاد من الإسكندرية بالمركز العاشر).

وفي المرحلة الثانوية فاز: (على أبو زيد من سوهاج بالمركز الأول، وعمر وليد البحيري من دمياط بالمركز الثانى، وأميمة أحمد دكروري من السويس بالمركز الثالث، وأحمد منصور السيد من الفيوم بالمركز الرابع، وشروق لطفى إبراهيم من الجيزة بالمركز الخامس، ومينا سعد غبريال من الإسكندرية بالمركز السادس، ومحمد عبد الوهاب حسن من أسوان بالمركز السابع، وعمرو صديق السيد من كفر الشيخ بالمركز الثامن، ويوسف أحمد محمود من الشرقية بالمركز التاسع، وياسمين حمدي عبد السلام من البحيرة بالمركز العاشر).