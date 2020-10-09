عضو لجنة الفيروسات يحذر من التعليم "أونلاين" فقط: يصيب بأمراض نفسية

قال الدكتور عادل خطاب، أستاذ أمراض الصدرية بجامعة عين شمس، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن الطفل لا يذهب إلى المدرسة فقط من أجل التحصيل العلمي، ولكن من أجل تعلم بعض المهارات.

وحذر "خطاب"، في لقاء مع برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، من الفكرة التي يطرحها البعض بأن يكون التعليم "أونلاين" فقط خوفا على الأطفال من انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن عدم ذهابهم إلى المدرسة كلية يقضي على ملكات مهمة جدًا لدى الأطفال الصغار، والشباب، وتؤدي إلى أمراض نفسية لديهم.

وأضاف أن بعض أطباء الطب النفسي، درسوا ما حدث في العام الدراسي الماضي، وتأثيره على الأطفال والكبار، وفي الغالب سيكون التعليم في العام الدراسي المقبل بنظام التعليم الهجين، لكي يذهب الأطفال والشباب إلى المدرسة.

وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن الطلاب يجب أن يذهبوا إلى المدرسة ولكن ليس كل الوقت، من أجل تحقيق فكرة التباعد الاجتماعي، حيث يذهب جزء منهم إلى المدرسة، والجزء الثاني يدرس "أونلاين".

وشدد على أن خوف الناس من أماكن التجمعات طبيعي، ولكن طالما هناك التزام بالإجراءات الاحترازية إذا ظهرت حالة سيجري إغلاق الفصل، ولن يذهب إلى المدرسة مرة أخرى إلى المدرسة بعد الاطمئنان على صحته، لافتا إلى أن حفيده أصيب بنزلة برد، والمدرسة أصرت على إجراء مسحة لفحص فيروس كورونا له، وظل في المنزل حتى تعافى.

وأكد "خطاب"، أن الحياة لا بد أن تسير، لأن الوباء لا يعرف أحد متى سينتهي، مشددًا على أن الحياة يجب أن تستمر، ولكن بالإجراءات الصحيحة.

يذكر أن وزارة الصحة المصرية أعلنت مساء الخميس، أن إجمالي المصابين في مصر بفيروس كورونا وصل إلى 104156 حالة، بينهم 6017 حالة وفاة، وتعافى منهم 97524 حالة.