إسلام بيومي: 95 ناشرا يشاركون في معرض الإسكندرية للكتاب

وجه إسلام بيومي، مدير عام المعارض، ومدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مشيرًا إلى أنها تتابع كل التفاصيل الخاصة بمعرض الإسكندرية للكتاب.

كما شكر مدير عام المعارض، محافظ الإسكندرية ونائبه، ووزيرة الصحة، والإدارة الوقائية في المحافظة؛ إذ حرصوا على خروج المعرض في أفضل صورة.

وأوضح "بيومي" في مداخلة هاتفية ببرنامج "إحنا الستات"، المذاع عبر قناة ten، أن المعرض كان يقام خلال الأعوام السابقة على مساحة 2600 متر مربع، لكن الآن أصبح يقام على 4000، بمراعاة التباعد الاجتماعي، وتوسيع الممرات، مشيرًا إلى أنه يستمر 10 أيام على أرض كوتة في منطقة الأزاريطة.

وأشار إسلام بيومي، إلى أن عدد الزائرين سيبلغ نحو 1200 يوميا، إلى جانب الزيادة في أيام الإجازات والعطلات، موضحًا أن عدد الناشرين في المعرض 95، لكن دون إقامة أي أنشطة أو ندوات، بحسب تعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وشدد مدير عام المعارض، على أن معرض الإسكندرية يحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، ما قلل عدد الدور في أجنحته بشكل عام، منوها إلى مشاركة مؤسسات الأهرام ودار المعارف، وأكاديمية الفنون، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمجلس الأعلى للثقافة.

وتابع إسلام بيومي: "المعرض يطبق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مثل قياس درجات الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم الذاتي، والالتزام بارتداء الأقنعة الطبية، والحفاظ على مسافات التباعد الآمن، بالإضافة إلى تحديد عدد الزوار، طبقا للطاقة الاستيعابية التي حددها مجلس الوزراء، بنسبة حضور 50%".

ويقام معرض الكتاب بالإسكندرية كل عام في شهر أكتوبر منذ 6 سنوات فقط، ويفتح أبوابه للجمهور يوميا من الساعة 11 صباحًا حتى 10 مساءً، عدا الجمعة، فيكون الفتح في الواحدة ظهرًا.

ويضم جناح هيئة الكتاب ما يقرب من ٥٠٠ عنوان من أحدث إصداراتها، بمختلف السلاسل والمجالات، ومن المقرر عمل تخفيضات وخصومات هائلة.