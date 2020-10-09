مصرع شاب في انفجار "برميل" داخل ورشة حدادة بالمنوفية

شيع المئات من أهالي قرية "طوخ دلكه" التابعة لمركز تلا بالمنوفية، جثمان شاب، اليوم، لقي مصرعه أثناء عمله في ورشة حدادة ملك والده، بعد أن أصيب بكسر في الجمجمة.

كان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال، مدير المباحث، بمصرع شاب يدعى "فادي. ح" 26 عامًا، أثناء عمله في ورشة حدادة بناحية "تلا".

انتقلت قوة من مركز شرطة تلا، بقيادة الرائد أحمد الشافعي، رئيس المباحث، وتبين أن الشاب كان يعمل مع والده داخل ورشة حدادة، وأثناء قطع "برميل" باستخدام "أداة اللحام"، بدون فتحه والتأكد من تهويته جيدًا، تطايرغطاء البرميل في الهواء بعد انفجاره، وتسبب في مصرعه متأثرًا بإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ.

وأفادت التحريات التي أجرتها مباحث تلا، أن البرميل كان يحتوي على مادة قابلة للاشتعال، ما أدى إلي انفجار البرميل، وحدثت الواقعة في حضور والده داخل ورشة الحدادة، فيما نفت التحريات الشبهة الجنائية حول الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة بمركز شرطة تلا، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بدفن الجثة.

على صعيد آخر، صرح مصدر أمني بأن مباحث القليوبية عثرت على فتاة المنوفية المتغيبة، التي تبين أنها تركت منزلها إثر خلافات عائلية مع والديها وشقيقها وإقامتها طرف أحد الأشخاص بمنطقة القناطر الخيرية ارتبطت به عاطفياً منذ سبعة أشهر عن طريق الإنترنت، واتفاقها معه على الزواج هرباً من المشاكل الأسرية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.