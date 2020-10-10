 "مهندسين إسكندرية" يحتفل بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر

نظم نادي المهندسين في مدينة الإسكندرية، قبل قليل، احتفالية بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بمقر النادي في منطقة "سابا باشا"، بحضور عدد كبير من الأعضاء، وأحيا الحفل فرقة الإسكندرية للموسيقى العربية، وسط تفاعل كبير من رواد النادي.

وفي كلمته أمام الحضور، قال اللواء سامي درويش، أمين نادي المهندسين بالإسكندرية، إن حرب أكتوبر استعادت القدرة لمصر على التعامل مع الدول الكبرى، كما أدت إلى إعادة تصحيح ميزان القوى، وتم إعادة التخطيط الاستراتيجي في الشرق الأوسط، فتغيرت خريطة العالم السياسية والعسكرية.

وأضاف أنه في حرب أكتوبر تم الاعتماد على الحرب النفسية والخداع، بما أدى إلى تحقيق تأثير سيكولوجي ظهر تأثيره خلال حرب أكتوبر المجيدة، مشيراً إلى أن مصر اعتمدت على معلومات صحيحة، بينما اعتمدت إسرائيل على معلومات مغلوطة، مما أدى إلى انتصار الجيش المصري في هذه الحرب.

وأشار إلى أن الجنود في حرب أكتوبر تفوقوا على المعدات، وكان ذلك أحد العوامل الأساسية في انتصار الجيش المصري، مضيفاً أن من الدروس المستفادة من الحرب هي تغيير معدلات وأفكار ومفاهيم التعامل مع المعدات أثناء الحرب.

وتابع أن أحد الدروس المستفادة من الحرب يتمثل في أن أسلوب الإدارة يجب أن يتوافق وفقاً للموقف، بمعنى أن إدارة الحرب للقوات البحرية تمت بأسلوب استراتيجي، بينما تم التعامل مع القوات البرية بالأسلوب التكتيكي.

وأضاف أن "حرب أكتوبر علمتنا أن الانتصار يساعد على تصحيح المسار، ولكن يجب تقييم الإنجازات على مدار تحقيق الأهداف، وعلمتنا الحرب أن نتصالح مع أنفسنا، في سبيل الله والوطن، ولابد من استعادة روح حرب أكتوبر في العلم والإيمان".