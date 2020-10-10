صور.. زعيم كوريا الشمالية: تعزيز قوة ردع الحرب للدفاع عن النفس  

جدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج- أون، عزمه على تعزيز قوة ردع الحرب للدفاع عن النفس، لمواجهة التهديدات الخارجية دون إشارة مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في خطاب أدلى به خلال الاستعراض العسكري المقام اليوم، بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 على تأسيس حزب العمال الحاكم.

وقال كيم جونج-أون، إنا "نعزز بصورة مستمرة قوة ردع الحرب كوسيلة للدفاع عن النفس بشكل شرعي، وذلك من أجل الحد من جميع المحاولات الخطيرة التي تشمل التهديدات النووية المتواصلة والمتزايدة والتصرفات التهديدية والتحديات من القوى المعادية والتحكم فيها" وفقا لوكالة أنباء كوريا الشمالية.

كما أكد كيم قائلا: "لن تستخدم قوتنا لردع الحرب بصورة غير صحيحة واستباقية إطلاقا، غير أننا سننتقم بشكل صارم من أية قوة تعتدي على أمن بلادنا، وذلك بحشد أقوى قوات البلاد الهجومية وبصورة استباقية".

وقال: "بالمقارنة مع الاستعراض العسكري قبل 5 أعوام في هذا المكان، ستعرفون أن قواتنا تطورت وتغيرت بصورة لا تستطيع أي جهة تحديها".

وأضاف: "قررنا أن القدرة العسكرية المتمكنة من السيطرة الاستباقية هي أفضل القوة العسكرية القوية، وتواصل قواتنا حتى في هذه اللحظة العمل لتحقيق هدفها الجديد".

وقال: "لا نريد إطلاقا أن تستهدف قواتنا أحدا، ولا نعزز قدرتنا لردع الحرب من أجل استهداف أية جهة، غير أن ذلك من أجل الدفاع عن أنفسنا".

ولم يشر كيم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الخطاب.بينما جدد كيم موقفه المتمثل في مواصلة السعي لتعزيز قوة ردع الحرب من أجل مواجهة التهديدات العسكرية الأمريكية والحصار الاقتصادي المفروض على بلاده.

وفي نفس الوقت أرسل كيم رسالة أكثر مرونة إلى كوريا الجنوبية.وقال كيم "أتقدم بتحيتي القلبية للأشقاء الأحباء في الجنوب، وآمل أن يتمكنوا من التغلب على الأزمة الصحية العامة (كوفيد-19) الحالية في أسرع وقت ممكن لتمسك الكوريتان الشقيقتان بأيادي بعضهما مرة أخرى".

كما أعرب كيم عن أسفه وشكره للشعب الكوري الشمالي، في إشارة إلى المصائب التي تعرضت لها كوريا الشمالية في هذا العام.

وقال كيم: "أتقدم بخالص الشكر إلى الجميع لحفاظهم على الوضع الصحي دون وقوع أي ضحايا من الفيروس الخبيث"، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات بالفيروس أو وفيات ناجمة عنه بالشمال.

وأكد كيم قائلاً: "تعرضنا يوميا لمصائب غير متوقعة تشمل تحديات كبيرة وعواقبها منذ مطلع العام الجاري، ودولتنا هي الوحيدة التي تعرضت لمصاعب الحجر الصحي الطارئ وسط نقص جميع المستلزمات بسبب الحصار، بالإضافة إلى عمليات الإعمار لتخطي الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية".

وصرح كيم "كافح الكثير من الناس لمواجهة الظروف القهرية بصبر، وأنه لا يمكن أن يعبر عن شكره دون ذرف الدموع تجاه تضحية جنود الجيش الشعبي، التي بذلت من أجل عمليات الإعمار من أضرار الكوارث الطبيعية، ومن أجل تطبيق إجراءات الحجر الصحي".

وأضاف بأنه يشعر بالأسف تجاه الجنود ويشعر بالألم لعدم تواجده معهم في تلك الليالي المثيرة للفخر.

واستخدم كيم لغة الاحترام طوال خطابه، وعبر عن شكره وثقته في الشعب مع استخدام عبارات "آسف"، "ممتن" حوالي 10 مرات.

بينما أرسل رسالة أكثر مرونة نحو كوريا الجنوبية قائلاً: " نأمل في أن يأتي اليوم الذي نمسك فيه بأيدي بعضنا".