كل مدرسة مسؤولة عن طلابها.. مصادر تكشف تفاصيل خطة الحضور والانصراف

كشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم، أن كل مدرسة في مصر، هي المسؤولة عن وضع جدول خاص بها، لحضور الطلاب وانصرافها.

وأوضحت المصادر، أن كل مدرسة منوط بها تحديد جداولها وفقا للكثافات الطلابية، مؤكدة أنه في حالة رأت المدرسة حضور الطلاب ليومين أو ثلاثة أو طوال الأسبوع، فهذا حق لها.

ويحضر الطلاب في مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي بصورة منتظمة، لصعوبة تطبيق نظام التعلم عن بعد عليهم، في حين يطبق نظام الجداول الجديد على الطلاب من الصف الرابع الابتدائي، وحتى الصف الثالث الثانوي.

ويعقد وزير التربية والتعليم طارق شوقي، ونائبه الدكتور رضا حجازي، اجتماعا غدا، عبر الفيديو كونفرانس، مع مديري المديريات ومديري التعليم العام ومديري التعليم الثانوي والتعليم الأساسي ومديري الإدارات التعليمية ومديري المراحل بالإدارات التعليمية وموجهي العموم بالمديريات والموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية.

وقالت المصادر، إن الاجتماع الذي سيجرى عبر الفيديو كونفرانس، الهدف منه التأكيد على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومتابعة الجداول اليومية لحضور الطلاب، والأيام التي سيتابعون فيها المناهج من خلال شاشات التليفزيون والمنصات التعليمية، فضلًا عن متابعة أعمال الصيانة في كل مدرسة، والتأكد من سلامة البنية التحتية في هذه المدارس.

كانت وزارة التربية والتعليم، أرسلت كتابًا دوريًا بشأن الاستعدادات لبدء العام الدراسي 2019-2020 للمديريات التعليمية، للعمل على توفير نظام تعليمي متميز، وتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن لأبنائنا الطلاب خلال فترة سير الدراسة؛ من أجل تحقيق عام دراسي منضبط.

وشدد الكتاب الدوري على اتخاذ عدة إجراءات تختص بشئون المعلمين والطلاب، ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى إجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس، مع متابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.

وحظر الكتاب الدوري استخدام أي مقررات أو كتب بخلاف الصادرة عن الوزارة، وتوزيع جميع المعلمين على المدارس بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات قبل بدء العام الدراسي الجديد، والتنبيه على مديري المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بكل مراحل التعليم بضرورة عقد لقاءات دورية يجري من خلالها الاستماع إلى مقترحات ورؤى أولياء الأمور والمعلمين والطلاب حول تطوير المنظومة التعليمية، والعمل على تطوير مهارات كوادر العملية التعليمية.

وشدد على عقد لقاءات شهرية على مدار العام، بحضور مديري المديريات التعليمية أو من ينوب عنهم، للاستماع إلى الشكاوى المقدمة منهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها.

وأكد الكتاب الدوري على استكمال إجراءات التقدم للالتحاق بمدارس الدمج أو التقدم للامتحانات الموضوعية والانتهاء منها قبل يوم 30-11-2019.